سياسة
2 دقيقة قراءة
اليابان تشارك لأول مرة في تدريبات عسكرية بإندونيسيا وسط توتر مع الصين
أعلن رئيس الوزراء الياباني أن جيشه سيشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.
اليابان تشارك لأول مرة في تدريبات عسكرية بإندونيسيا وسط توتر مع الصين
قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا / AP
27 يوليو 2022

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.

كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما الثاني هذا العام، بعد الاجتماع الذي عُقد في أواخر أبريل نيسان، إذ قال كيشيدا إن إندونيسيا "شريك استراتيجي رئيسي لليابان".

وأضاف أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستنضم إلى تدريبات "درع جارودا" العسكرية المشتركة التي ستجرى في إندونيسيا اعتباراً من أول أغسطس/آب مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى.

وقالت الولايات المتحدة إن التدريبات السنوية، التي تجرى عادة بين إندونيسيا والولايات المتحدة، ستكون "أكبر بكثير من حيث النطاق والحجم" مقارنة بالأعوام السابقة.

وتأتي مشاركة اليابان في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن وحلفاؤها الإقليميون الجهود لمواجهة قوة الصين المتنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال كيشيدا إن اليابان ستقرض الحكومة الإندونيسية أيضاً 43.6 مليار ين (318 مليون دولار) لمشاريع في البنية التحتية ومنع الكوارث.

واحتلت إندونيسيا المرتبة 14 في قائمة أكبر أسواق الصادرات اليابانية في عام 2020، بقيمة 9.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي التي جمعتها رفينيتيف. وبلغ إجمالي صادرات إندونيسيا إلى اليابان 14.5 مليار دولار في ذلك العام.

وزار الرئيس الإندونيسي الصين أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في بكين. وتعهد الزعماء بتوسيع التجارة وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us