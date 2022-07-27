نقلت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء عن مصادر قولها إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترمب ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته ليقلب لصالحه نتيجة انتخابات عام 2020 التي خسرها.

وتستمع وزارة العدل إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أكد الاثنين أنه أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى، تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي يوم السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021، والجهود التي بذلها ترمب وحلفاؤه لتحويل هزيمته إلى انتصار.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى، سألوا عن محادثات مع ترمب ومحاميه وغيرهم من المقربين إلى الرئيس السابق.

وتعتبر شهادة مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، وهو أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى، إشارة على أن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونغرس تزداد سخونة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن محققي وزارة العدل تلقوا في أبريل/نيسان، تسجيلات هاتفية لمسؤولين كبار منهم مارك ميدوز كبير موظفي ترمب السابق.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة العدل للحصول على تعليق على الفور.

كما لم ترد متحدثة باسم ترمب على طلب من رويترز للتعليق، فيما ينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات.