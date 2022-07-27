ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية الثلاثاء متراجعاً عن هبوطه في ثلاث جلسات متتالية مع تزايد مخاوف الركود وترقب المستثمرين بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، في حين أثرت مخاوف إمدادات الطاقة على اليورو.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لخفض الطلب على الغاز الثلاثاء بعد إبرام اتفاقات لإيجاد حلول وسط للحد من التخفيضات في بعض الدول، في الوقت الذي تستعد فيه لمزيد من تخفيضات الإمدادات الروسية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.714% إلى 107.180، في حين تراجع اليورو 0.98% إلى 1.012 دولار. وكان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 11 يوليو/تموز.

كما انخفض اليورو 0.87% مقابل الين الياباني، الذي يعد ملاذاً آمناً، إلى 138.450 و1.1% مقابل الفرنك السويسري عند 0.975.

وانخفض الدين 0.07% مقابل الدولار إلى 136.78، وكان أحدث تداول للجنيه الإسترليني عند 1.2024 دولار، بانخفاض 0.15 في المئة خلال اليوم.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 5.75% إلى 20894.37 دولار، بعد أن أفادت بلومبرغ نيوز بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت منصة كوينز بيز للعملات الرقمية سمحت للأمريكيين بشكل غير صحيح بتداول أصول رقمية كان ينبغي تسجيلها أوراقاً مالية.