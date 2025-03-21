وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية ان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بـ4 صواريخ على المنطقة الواقعة بين بلدات جباع وزحلتي وسنيا في قضاء جزين جنوب لبنان.

وفي منطقة البقاع شرق لبنان، أفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار مستهدفا منطقة الشعرة في بلدة جنتا بقضاء بعلبك، ولم يرد على الفور أنباء عن وقوع إصابات.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1188 خرقاً له، ما خلّف 94 قتيلا و297 جريحا على الأقل، وفق إحصاء وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية حتى الساعة 13:42 "ت.غ" من يوم الاثنين.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 مواقع لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخراً في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان، وفق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وتزعم إسرائيل أن سبب بقائها في 5 تلال هو عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول "الخط الأزرق".