سياسة
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الهند.. حادث تسمم بخمور مغشوشة يخلّف 38 قتيلاً والشرطة تحقق
اعتقلت الشرطة الهندية ستة أشخاص على خلفية وفاة 38 شخصاً ونقل 51 آخرين إلى المستشفيات بعد أن تناولوا خموراً مغشوشة. وقال أشوك كومار ياداف المسؤول بالشرطة لوكالة رويترز: "توفي الليلة الماضية بعض الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى وكانوا في حالة خطيرة".
الهند.. حادث تسمم بخمور مغشوشة يخلّف 38 قتيلاً والشرطة تحقق
قال مسؤول بالشرطة لرويترز إن بعض الأشخاص توفوا الليلة الماضية بعد أن نُقلوا إلى المستشفى / AFP
27 يوليو 2022

قضى عشرة أشخاص على الأقل في ولاية جوجارت بغرب الهند بعد تناولهم خموراً مغشوشة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 شخصاً، وفق مسؤولين حكوميين.

وبدأت الشرطة تحقيقات واعتقلت ستة أشخاص بعد نقل 51 شخصاً يوم الاثنين في منطقتي أحمد آباد وبوتاد المتجاورتين بالولاية إلى مستشفيات إضافة إلى الوفيات.

وقال أشوك كومار ياداف المسؤول بالشرطة لوكالة رويترز: "توفي الليلة الماضية بعض الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى وكانوا في حالة خطيرة".

وأضاف "تناولوا كحول الميثيل الذي لم يكن مخففاً تقريباً معتقدين أنه مشروب كحولي".

ويُحظر بيع الخمور وشربها في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث لا يمكن سوى لمن يحملون تصاريح رسمية صادرة عن الحكومة احتساء الخمر.

وتنتشر الوفيات الناجمة عن تناول الخمور المنتَجة بطريقة غير قانونية في الهند، حيث لا يملك سوى قليل من شاربي الخمر القدرة على شراء المشروبات ذات العلامات التجارية.

وكحول الميثيل، المعروف كذلك بكحول الخشب، غير صالح للاستخدام الآدمي ويستخدم في تخفيف الدهانات أو كوقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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