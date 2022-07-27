سياسة
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إلغاء أكثر من ألف رحلة لطيران لوفتهانزا الألمانية بسبب الإضراب
أُجبر نحو 134000 مسافر على تغيير خطط سفرهم أو إلغائها، بسبب إلغاء أكثر من 1000 رحلة لخطوط طيران لوفتهانزا الألمانية.
إلغاء أكثر من ألف رحلة لطيران لوفتهانزا الألمانية بسبب الإضراب
إلغاء أكثر من 1000 رحلة لخطوط طيران لوفتهانزا / AP
27 يوليو 2022

أُلغي أكثر من 1000 رحلة لخطوط طيران لوفتهانزا الأربعاء بسبب إضراب ليوم واحد لموظفي الشركة الألمانية، ما تسبب في اضطرابات لخطط سفر عشرات الآلاف من الركاب.

وأُجبر نحو 134000 مسافر على تغيير خطط سفرهم أو إلغائها.

وكانت المراكز الرئيسية لشركة لوفتهانزا في فرانكفورت وميونيخ هي الأكثر تضرراً، إلا أن رحلات جوية ألغيت أيضاً في دوسلدورف وهامبورغ وبرلين وبريمن وهانوفر وشتوتغارت وكولونيا.

أعلنت النقابة العمالية الإضراب الاثنين للضغط على شركة لوفتهانزا في مفاوضات بشأن رواتب حوالي 20 ألف موظف في شركات تابعة تقدم خدمات لوجستية وفنية.

ويأتي الإغلاق في وقت تشهد فيه مطارات أوروبا اضطراباً وصفوفاً طويلة بسبب نقص الموظفين وتزايد الطلب على السفر خلال فصل الصيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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