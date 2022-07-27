شدد القائم بالأعمال في الممثلية الدائمة لتركيا بالأمم المتحدة أونجو كتشلي، على أن سيادة العراق ووحدة أراضيه تنتهكهما المنظمات الإرهابية لا تركيا.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء تعليقاً على الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، واستهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك شمالي العراق.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده حرصت دائماً على دعمها القوي لسيادة العراق وسلامته الإقليمية.

وأشار أن أنقرة تواصلت مع بغداد وحكومة إقليم شمال العراق مباشرة بعد الهجوم، وأعربت عن استعدادها لاتخاذ خطوات لكشف الحقيقة.

وأضاف أن "تركيا تحافظ دائماً على دعمها القوي لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره وازدهاره".

وتابع: "سيادة العراق ووحدة أراضيه تنتهكهما المنظمات الإرهابية لا تركيا".

وفي 20 يوليو/تموز الجاري، وقع هجوم إرهابي في محافظة دهوك شمالي العراق، أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين.​​​​​​​

والاثنين الماضي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من المستحيل أن تنفذ عملاً عدائياً ضد أشقائها العراقيين، مبيناً أن هجوم دهوك أظهر الوجه الحقيقي لتنظيم PKK الإرهابي.

وقال في مقابلة مع قناة TRT الحكومية: "رأينا مجدداً الوجه الحقيقي لتنظيم بي كا كا الإرهابي"، مبيناً أن الهجوم يشبه الأعمال الإرهابية المعتادة التي يشنها PKK وذراعاه في سوريا YPG وPYD.

وأوضح أردوغان أن بلاده دعت الولايات المتحدة وروسيا والأشقاء في العراق كي لا يقعوا في فخ تحميل تركيا المسؤولية.​​​​​​​