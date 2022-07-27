سياسة
2 دقيقة قراءة
"سيخفض أسعار الغذاء".. افتتاح مركز تنسيق اتفاقية الحبوب في إسطنبول
قال وزير الدفاع التركي في مراسم افتتاح مركز التنسيق المشترك لتطبيق اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية، إن المركز سيساهم في خفض أسعار الغذاء في العالم، من خلال تصدير نحو 25 مليون طن من الحبوب.
"سيخفض أسعار الغذاء".. افتتاح مركز تنسيق اتفاقية الحبوب في إسطنبول
تنفيذ اتفاقية الحبوب سيساهم في تخفيض أسعار الغذاء في العالم / Reuters
27 يوليو 2022

افتُتح رسمياً الأربعاء، مركز التنسيق المشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو/تموز، بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في كلمة له، إن الوثائق الموقعة سارية الفاعلية لمدة 120 يوماً، على أن يُقيَّم الوضع بعد ذلك ويُنظَر في تمديد المدة إن اقتضت الحاجة. وأوضح أن 25 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير في المواني الأوكرانية، مؤكداً أن تركيا بادرت إلى حل هذه الأزمة بالتعاون مع روسيا وأوكرانيا.

وسيكون المركز مكلَّفاً إجراء عمليات تفتيش للسفن لدى ابحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقُّق من أنها لا تنقل إلا الحبوب.

وأضاف أقار أن تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب سيسهم في خفض أسعار الحبوب على مستوى العالم، وأن اتفاقية إسطنبول حول نقل الحبوب مهمة جدّاً للدول الإفريقية والدول الأخرى التي تستورد الحبوب.

وحول تطورات الحرب، قال أقار: "نقف دائماً إلى جانب السلام والدبلوماسية، ولا نزال نطالب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us