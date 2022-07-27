افتُتح رسمياً الأربعاء، مركز التنسيق المشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو/تموز، بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في كلمة له، إن الوثائق الموقعة سارية الفاعلية لمدة 120 يوماً، على أن يُقيَّم الوضع بعد ذلك ويُنظَر في تمديد المدة إن اقتضت الحاجة. وأوضح أن 25 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير في المواني الأوكرانية، مؤكداً أن تركيا بادرت إلى حل هذه الأزمة بالتعاون مع روسيا وأوكرانيا.

وسيكون المركز مكلَّفاً إجراء عمليات تفتيش للسفن لدى ابحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقُّق من أنها لا تنقل إلا الحبوب.

وأضاف أقار أن تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب سيسهم في خفض أسعار الحبوب على مستوى العالم، وأن اتفاقية إسطنبول حول نقل الحبوب مهمة جدّاً للدول الإفريقية والدول الأخرى التي تستورد الحبوب.

وحول تطورات الحرب، قال أقار: "نقف دائماً إلى جانب السلام والدبلوماسية، ولا نزال نطالب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".