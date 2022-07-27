سياسة
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تليغراف: جونسون مرشح لمنصب الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي
ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إضافة إلى وزير الدفاع بن والاس، ورئيسَي الوزراء السابقَين تيريزا ماي وديفيد كاميرون، مرشحون لتولّي منصب الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد مغادرة ينس ستولتنبرغ.
تليغراف: جونسون مرشح لمنصب الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي
وفق تليغراف فإن كبار مسؤولي حزب المحافظين يدعمون جونسون لشغل منصب أمين عامّ حلف شمال الأطلسي / DPA
27 يوليو 2022

قالت صحيفة تليغراف الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرشَّح لتولي منصب الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد مغادرة رئيسه الحالي ينس ستولتنبرغ منصبه في سبتمبر/أيلول 2023.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كبار مسؤولي حزب المحافظين يدعمون جونسون لشغل المنصب.

وأشارت إلى ترشيح بريطانيين آخرين للمنصب، منهم وزير الدفاع بن والاس، ورئيسا الوزراء السابقان تيريزا ماي وديفيد كاميرون.

وأوضحت أن منصب أمين عامّ الناتو عُرض منذ فترة طويلة على ممثل بريطاني بسبب "عدم ثقة الولايات المتحدة بالسياسيين الأوروبيين الذين أعلنوا مراراً خططهم لإنشاء جيش جديد للاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أن جونسون استقال من منصبه رئيساً لحزب المحافظين في 13 يوليو/تموز الجاري، ويستمرّ برئاسة الوزراء حتى يرأس زعيم "المحافظين" الجديد المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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