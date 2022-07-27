سياسة
2 دقيقة قراءة
وفد إسرائيلي إلى روسيا للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة "الوكالة اليهودية"
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى موسكو الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك، وسط خلاف حول نشاط وكالة في روسيا تساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.
وفد إسرائيلي إلى روسيا للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة "الوكالة اليهودية"
وفد إسرائيلي إلى روسيا لأول مرة منذ بدء أزمة "الوكالة اليهودية" / Reuters
27 يوليو 2022

يغادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة الروسية موسكو مساء الأربعاء، لأول مرة منذ بدء الأزمة بين البلدين على خلفية التحرك الروسي لحظر الوكالة اليهودية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "بإيعاز من رئيس الوزراء يائير لابيد وبتنسيق مع السلطات الروسية، سيغادر هذا المساء الوفد الإسرائيلي إلى موسكو لعقد لقاءات مع الجهات الروسية المعنية".

كانت إسرائيل قررت الأحد إرسال وفد إلى موسكو بعد قرار وزارة العدل الروسية الطلب من القضاء حظر أنشطة الوكالة اليهودية.

ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية أشارت في حينه إلى أن روسيا لم توافق على قدوم الوفد القانوني الإسرائيلي، حتى إعلان مكتب رئيس الوزراء الأخير.

وبرزت في الأيام الأخيرة أزمة إسرائيلية-روسية بعد طلب وزارة العدل الروسية من القضاء وقف عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

وزاد تفاقمَ الأزمة تسريبُ مسؤولين إسرائيليين قائمة من الردود الإسرائيلية المحتمَلة على القرار الروسي المتوقَّع، بما فيها إمكانية استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور.

وهناك نحو 600 ألف روسي مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل، وقال مسؤولون إن عدد طلبات الهجرة زاد منذ بدء الخلاف بشأن الوكالة اليهودية ومقرها القدس، التي تُعتبر أكبر وكالة يهودية لا تهدف إلى الربح.

وقال لابيد إن إغلاق فرع الوكالة في روسيا أمر "خطير، وسيكون له تداعيات على العلاقات" الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us