سياسة
3 دقيقة قراءة
قبل بدء المحاكمة.. مساهمو تويتر يصوتون على صفقة البيع لإيلون ماسك
من المنتظر أن يصوت مساهمو تويتر يوم 13 سبتمبر/أيلول القادم على صفقة امتلاك إيلون ماسك للشبكة. وذلك قبل انطلاق المحاكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده تويتر لإجباره على احترام التزامه شرائها.
قبل بدء المحاكمة.. مساهمو تويتر يصوتون على صفقة البيع لإيلون ماسك
قبل بدء المحاكمة.. مساهمو تويتر يصوتون على صفقة البيع لإيلون ماسك / AA
27 يوليو 2022

يصوت مساهمو تويتر في 13 سبتمبر على استحواذ إيلون ماسك عليها، قبل انطلاق المحاكمة في الدعوى التي رفعتها الشبكة الاجتماعية ضد أغنى رجل في العالم في أكتوبر/تشرين الأول.

فقد دعت تويتر مساهميها إلى "اجتماع خاص" عبر الفيديو، وفق ما أظهرت وثائق رسمية قُدمت الثلاثاء إلى هيئة البورصة الأمريكية.

وتغير سياق التصويت بشكل كبير منذ نهاية أبريل/نيسان، عندما وقّع مجلس إدارة المجموعة وإيلون ماسك اتفاقية لشراء تويتر بسعر 54,20 دولارا\ للسهم، ما يوازي 44 مليار دولار تقويماً إجمالياً.

وفي الثامن من يوليو/تموز، أنهى رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس الاتفاقية بصورة أحادية، بحجة أن الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو كذبت بشأن نسبة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على نظامها الأساسي.

ورفعت تويتر بعد ذلك دعوى قضائية ضد الملياردير لإجباره على احترام التزامه شرائها.

وأشارت القاضية المسؤولة عن القضية، وهي رئيسة محكمة متخصصة في قانون الأعمال، الأسبوع الماضي إلى أن المحاكمة ستقام في أكتوبر/تشرين الأول وتستمر خمسة أيام. ولم يتفق الجانبان على موعد بعد.

وكان مجلس إدارة تويتر دعا في الماضي مساهميه إلى التصويت لصالح الاستحواذ عندما يحين الوقت المناسب.

ويقرب سعر سهم الشركة حاليا من 39 دولاراً. وإذا تمت الصفقة في نهاية المطاف، سيؤمّن ذلك ربحاً كبيرا في رأس المال للمساهمين.

ونُظر إلى قرار القاضية على أنه نصر أول لتويتر التي طلبت إعطاء صفة العجلة للقضية بدءاً من سبتمبر بغية "عدم إطالة المرحلة الضبابية التي تشل جزئياً الشركة".

أما إيلون ماسك فطلب عدم إطلاق المحاكمة قبل العام المقبل، قائلاً إن الخبراء يجب أن يحللوا "تلالاً من البيانات" بشأن الحسابات المزيفة.

ويقول محامو تويتر إن رجل الأعمال الغريب الأطوار قد غير رأيه إثر الانخفاض الأخير في تقويمات سوق الأسهم لشركات التكنولوجيا.

ووجهوا إليه في الشكوى اتهاماً بـ"النفاق" و"سوء النية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us