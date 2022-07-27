سياسة
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مونديال قطر 2022.. مساهمة تركية في مكافحة التهديدات البيولوجية والنووية
ستتولى وحدات متخصصة تابعة لوزارة الدفاع التركية مهام في مكافحة التهديدات النووية والبيولوجية، خلال بطولة كأس العالم في قطر.
مونديال قطر 2022.. مساهمة تركية في مكافحة التهديدات البيولوجية والنووية
مونديال قطر 2022.. مساهمة تركية في مكافحة التهديدات البيولوجية والنووية / AA
27 يوليو 2022

تستعد تركيا لتقديم مساهمة بارزة في مكافحة التهديدات النووية والبيولوجية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري.

وفي حديثها للأناضول، قالت برتشاق تشابوق، رئيسة دائرة الدفاع الكيميائي والإشعاعي والنووي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع التركية، إنهم يواصلون أنشطتهم بالتعاون مع القوات البرية والبحرية والجوية.

وأضافت أنهم يجرون تدريبات داخل تركيا وخارجها لتعزيز خبراتهم.

وأوضحت أنهم يقدمون حالياً تدريبات لفرق الإطفاء التابعة لوزارة الداخلية النيجيرية، بعد استكمالهم تقديم دورة مشابهة لفريق ليبي.

وفي سياق آخر، قالت إنهم سيتولون مهام في مكافحة التهديدات النووية والبيولوجية، خلال بطولة كأس العالم في قطر.

وتستضيف قطر نهائيات مونديال كرة القدم بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخباً.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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