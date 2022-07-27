سياسة
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وزارة الدفاع التركية: مهاجمو قنصليتنا في الموصل سيحاسبون عاجلاً أو آجلاً
قالت وزارة الدفاع التركية إن الهجوم على القنصلية التركية في الموصل العراقية أظهر مرة أخرى من الذي هاجم المدنيين والأهداف المدنية، مضيفة أن الإرهابيين الذين هاجموا مقر القنصلية "سيحاسبون كباقي الإرهابيين عاجلًا أو آجلًا".
وزارة الدفاع التركية: مهاجمو قنصليتنا في الموصل سيحاسبون عاجلاً أو آجلاً
وزارة الدفاع التركية: مهاجمو قنصليتنا في الموصل سيحاسبون عاجلاً أو آجلاً / AA
27 يوليو 2022

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن الإرهابيين الذين هاجموا مقر القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق "سيحاسبون كباقي الإرهابيين عاجلًا أو آجلًا".

جاء ذلك في بيان للوزارة الأربعاء بخصوص الهجوم الذي تعرضت له القنصلية التركية في الموصل.

وأدان البيان "الهجوم الجبان ضد قنصليتنا العامة في الموصل".

وأضاف: "أظهر هذا الهجوم مرة أخرى من الذي هاجم المدنيين والأهداف المدنية"، في إشارة إلى الهجوم الذ ي وقع الأسبوع الماضي، واستهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك شمالي العراق.

وأردف: "سيحاسب الإرهابيون الذين نفذوا هذا الهجوم كباقي الإرهابيين عاجلًا أو آجلًا".

وشددت الوزارة على "استعداد تركيا للتعاون مع الأشقاء العراقيين من أجل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".

وأردفت: "سندمر أوكار الإرهابيين على رؤوسهم، وندفنهم في الخنادق التي حفروها مع مخططاتهم بإغراق المنطقة بالدماء".

وصباح الأربعاء، استهدف هجومٌ القنصلية التركية في الموصل شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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