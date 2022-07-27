سياسة
2 دقيقة قراءة
في جولته الإفريقية.. ماكرون: روسيا واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالي
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولته في إفريقيا، روسيا بكونها واحدة من آخر القوى الاستعمارية الإمبريالية، بعد شنها هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، وإعلانها "حرباً هجينة" على أوروبا.
في جولته الإفريقية.. ماكرون: روسيا واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالي
في جولته الإفريقية.. ماكرون: روسيا "واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالي" / AA
27 يوليو 2022

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من بنين، روسيا بأنها "واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالية" بعد شنها "الحرب للاستيلاء على أراضي" أوكرانيا.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البنيني باتريس تالون في كوتونو "لقد شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا.. إنها حرب للاستيلاء على الأراضي، كنا قد اعتقدنا أن أوروبا تخلصت منها. إنها حرب من بداية القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. وأنا أتحدث اليوم من قارة إفريقيا التي عانت من الاستعمار".

وقال: "روسيا هي واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالي" بقرارها "غزو دولة مجاورة للدفاع عن مصالحها فيها".

بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يقوم بجولة إفريقية بالتزامن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد "بدأت روسيا نوعاً جديداً من الحرب العالمية الهجينة".

وأضاف "لقد قررت موسكو أن الإعلام والطاقة والغذاء أدوات عسكرية في خدمة حرب إمبريالية ضد أوكرانيا"، مؤكداً أنه يريد "أن يسمي أحداث اليوم بأسمائها".

وعلى حد قوله فإن الروس هم من يخلقون "الاختلالات على الرغم من كل الجولات الدبلوماسية والمعلومات المضللة التي ينشرونها حول العالم"، وإن روسيا هي "إحدى الدول التي تستخدم، بأكبر قوة، أدوات الدعاية" لا سيما عبر "روسيا اليوم" و"سبوتنيك".

كما شجب "ابتزاز" موسكو في مسألة الغذاء "فهم من منعوا تصدير الحبوب من أوكرانيا" وأيضاً في مجال الطاقة مع الأوروبيين.

وأضاف "أعتقد أن من الحكمة أن لا يعرض الأوروبيون أنفسهم لهذه الاستراتيجيات لأنها إحدى عناصر هذه الحرب الهجينة".

وانتقد ماكرون موسكو بشدة، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الكاميرون قائلاً إنه يريد "فضح الكثير من الأكاذيب".

في الوقت نفسه اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أوغندا أن روسيا ليست مسؤولة عن "أزمتي الطاقة والغذاء" مستنكراً "حملة صاخبة حول هذا الموضوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us