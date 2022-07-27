اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من بنين، روسيا بأنها "واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالية" بعد شنها "الحرب للاستيلاء على أراضي" أوكرانيا.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البنيني باتريس تالون في كوتونو "لقد شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا.. إنها حرب للاستيلاء على الأراضي، كنا قد اعتقدنا أن أوروبا تخلصت منها. إنها حرب من بداية القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. وأنا أتحدث اليوم من قارة إفريقيا التي عانت من الاستعمار".

وقال: "روسيا هي واحدة من آخر قوى الاستعمار الإمبريالي" بقرارها "غزو دولة مجاورة للدفاع عن مصالحها فيها".

بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يقوم بجولة إفريقية بالتزامن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد "بدأت روسيا نوعاً جديداً من الحرب العالمية الهجينة".

وأضاف "لقد قررت موسكو أن الإعلام والطاقة والغذاء أدوات عسكرية في خدمة حرب إمبريالية ضد أوكرانيا"، مؤكداً أنه يريد "أن يسمي أحداث اليوم بأسمائها".

وعلى حد قوله فإن الروس هم من يخلقون "الاختلالات على الرغم من كل الجولات الدبلوماسية والمعلومات المضللة التي ينشرونها حول العالم"، وإن روسيا هي "إحدى الدول التي تستخدم، بأكبر قوة، أدوات الدعاية" لا سيما عبر "روسيا اليوم" و"سبوتنيك".

كما شجب "ابتزاز" موسكو في مسألة الغذاء "فهم من منعوا تصدير الحبوب من أوكرانيا" وأيضاً في مجال الطاقة مع الأوروبيين.

وأضاف "أعتقد أن من الحكمة أن لا يعرض الأوروبيون أنفسهم لهذه الاستراتيجيات لأنها إحدى عناصر هذه الحرب الهجينة".

وانتقد ماكرون موسكو بشدة، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الكاميرون قائلاً إنه يريد "فضح الكثير من الأكاذيب".

في الوقت نفسه اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أوغندا أن روسيا ليست مسؤولة عن "أزمتي الطاقة والغذاء" مستنكراً "حملة صاخبة حول هذا الموضوع".