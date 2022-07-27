سياسة
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معظمها في أوروبا.. تسجيل 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي جدري القرود "يمكن إيقافه إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين".
معظمها في أوروبا.. تسجيل 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة
معظمها في أوروبا.. تسجيل 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة / Reuters
27 يوليو 2022

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القرود و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في ندوة عبر الإنترنت حول فيروسي كورونا وجدري القرود، إن "حوالي 10 بالمئة من الحالات تتطلب دخول المستشفى "لعلاج الألم الناجم عن المرض".

وأضاف المسؤول الصحي "أن أكثر من 70% من الإصابات في أوروبا، و25% في الأمريكيتين".

ونوّه غيبريسوس إلى أن "هذا تفشّ يمكن إيقافه إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين".

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود بات يشكل "حالة طوارئ عالمية".

وقال غيبريسوس، آنذاك، إن الوضع أصبح استثنائياً" بعد أن تفشي المرض في أكثر من 70 دولة.

واتخذ غيبريسوس الإجراء الأول من نوعه في هذا التصنيف، رغم عدم وجود توافق في الآراء بين الخبراء العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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