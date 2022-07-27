قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الحديث عن تنفيذ اتفاق شحن الحبوب ما زال مبكراً، وإن الأطراف تواصل التحضير للآليات اللازمة لتطبيق الاتفاق.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الوزارة إيفان ناتشايف، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أوضح فيه أنه من المبكر الحديث عن تنفيذ الاتفاق، حيث مضت عدة أيام فقط على توقيعه في إسطنبول.

وأشار إلى أن أطراف الاتفاق روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا تعمل على تحضير الآليات اللازمة من أجل تحقيق أهداف الاتفاق.

ولفت إلى أن بلاده تدعم التزام الأطراف بمسؤولياتها في الاتفاق وتطبيقها بشكل فعال.

وعلى صعيد متصل، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، مسألة شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

جاء ذاك في اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن الجانبين عبرا عن ترحيبهما بافتتاح مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

كما تبادلا وجهات النظر حول الاستعدادات بشأن بدء شحن الحبوب خلال الأسبوع الجاري، واستمرار الدعم المتبادل والتنسيق بهذا الصدد.

وشهدت مدينة إسطنبول، في وقت سابق الأربعاء، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وكانت إدارة الموانئ الأوكرانية قد أعلنت، الأحد، اكتمال الاستعدادات لاستئناف عمل موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، وبدء السفن بالتقدم بالطلبات لضمها إلى قوافل سفن الحبوب من أجل تصديرها.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.