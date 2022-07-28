حل مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول على صعيد المطارات الأوروبية من حيث عدد المسافرين خلال شهر يونيو/حزيران، بواقع 5 ملايين و996 ألفاً.

جاء ذلك في تقرير مجلس المطارات الأوروبي حول حركة النقل الجوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن حركة المسافرين في المطارات الأوروبية في النصف السنوي الأول سجلت زيادة بنسبة 247%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل مطار إسطنبول زيادة في أعداد المسافرين في يونيو/حزيران بنسبة 115.4%، مقارنة بالشهر نفسه من 2021.

وبلغ عدد المسافرين في مطار إسطنبول في يونيو/حزيران، 5 ملايين و996 ألفاً، تلاه مطار لندن، وباريس، وأمستردام، وفرانكفورت، ومدريد، وبرشلونة.

كما حل مطار أنطاليا التركي ثامناً بواقع 3 ملايين و911 ألف مسافر.