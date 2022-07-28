سياسة
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الأولى منذ بدء الحرب.. بلينكن: نتوقع إجراء محادثات قريباً مع لافروف
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يتوقع إجراء محادثات في الأيام القادمة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، للتباحث حول ملف الموقوفَيْن الأمريكيَيْن في روسيا. وسيكون هذا اللقاء الأول منذ بدء حرب أوكرانيا.
الأولى منذ بدء الحرب.. بلينكن: نتوقع إجراء محادثات قريباً مع لافروف
الأولى منذ بدء الحرب.. بلينكن: نتوقع إجراء محادثات قريبا مع لافروف / AFP
28 يوليو 2022

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الأربعاء أنه يتوقع قريباً إجراء محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لأول مرة منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية في واشنطن، أنه "سيبحث مع لافروف ملف الموقوفَيْن الأمريكيَيْن في روسيا".

كما كشف الوزير الأمريكي أن حكومة بلاده قدمت "عرضاً جوهريًا" لتأمين إطلاق سراح أمريكيَيْن مسجونَيْن في روسيا، وهما بريتني غرينر، وبول ويلان.

وأكد بلينكن أن إطلاق سراحهما يمثل "أولوية قصوى" لإدارة بايدن، وأن العرض الأمريكي طُرح على الطاولة "قبل أسابيع".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لقد تواصلت حكومتنا مراراً وتكراراً بشكل مباشر مع موسكو بشأن هذا العرض، وسأستخدم المحادثة المقبلة للمتابعة شخصياً، وآمل أن نتوصل إلى حل".

وأضاف "نحن نركز بشدة على إعادة بريتني وبول إلى الوطن".

ونوّه بلينكن بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك بشكل مباشر ووقع على الاقتراح الذي قُدم للروس.

ورفض تقديم تفاصيل حول العرض، إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أن إدارة بايدن عرضت مقايضة مهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت بالأمريكيَيْن.

ويقضي بوت حالياً حكماً بالسجن 25 عاماً.

ولم يحدد بلينكن موعد حديثه مع لافروف سوى بالإشارة إلى أنه سيكون في "الأيام المقبلة".

وغرينر (31 عاماً)، لاعبة في رابطة كرة السلة الأمريكية، واعتُقلت في فبراير/شباط الماضي بعد أن قالت السلطات الروسية إنها عثرت بحوزتها على زيت الماريغوانا.

وأقرت بأنها مذنبة في وقت سابق في يوليو/تموز الماضي في تهم تتعلق بالمخدرات، إلا أنها أكدت أنها استخدمت الحشيش الطبي لعلاج الألم، نافية عزمها "انتهاك القانون الروسي".

وويلان محتجز في روسيا منذ 2018 بتهمة "التجسس ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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