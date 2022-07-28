سياسة
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مسؤول أمريكي يدعو إلى تحديث الأنظمة النووية لمواجهة "تهديدات أجنبية محتملة"
أكد مسؤول أمريكي على أهمية مواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي الخاص بالولايات المتحدة، في ظل ما تواجهه من تهديدات أجنبية. لافتاً الإنتباه إلى الشركات الأجنبية المثبتة في أبراج اتصالات الهواتف المحمولة بالقرب من حقول الصواريخ النووية.
مسؤول أمريكي يدعو إلى تحديث الأنظمة النووية لمواجهة "تهديدات أجنبية محتملة"
مسؤول أمريكي يدعو إلى تحديث الأنظمة النووية لمواجهة "تهديدات أجنبية محتملة" / AP
28 يوليو 2022

قال الأميرال تشارلز ريتشارد رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأربعاء إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي الخاص بها لمكافحة التجسس المحتمل من معدات الشركات الأجنبية المثبتة في أبراج اتصالات الهواتف المحمولة بالقرب من حقول الصواريخ النووية.

تأتي التصريحات بعد سؤاله عن تقرير لرويترز يفيد بأن وزارة التجارة الأمريكية تحقق في تهديد الأمن القومي الذي تشكله شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وسط مخاوف من أن منشآت هواوي قد تلتقط معلومات حساسة حول المواقع وتنقلها إلى بكين.

وقال ريتشارد للصحفيين: "نحن ندرك جيداً التهديدات المحتملة لقيادتنا النووية وسيطرتنا. هذا ليس جديداً، أليس كذلك؟ جاذبية القيادة والسيطرة النووية لخصمك جعلت الأمر طموحاً للغاية لعقود ونحن ندرك ذلك جيداً".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في النظام، لكنني سأشير إلى أن تلك التهديدات التي تتحدثون عنها ليست ثابتة وسيتعين علينا مواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي لدينا لتمكينه من تجاوز تلك التهديدات".

ولم يذكر ريتشارد شركة هواوي بالاسم.

واستدعت وزارة التجارة شركة هواوي في أبريل/نيسان 2021 لمعرفة سياسة الشركة بشأن مشاركة البيانات مع الأطراف الأجنبية التي يمكن أن تلتقطها أجهزتها من الهواتف المحمولة، بما في ذلك الرسائل وبيانات الموقع الجغرافي.

وقالت وزارة التجارة إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي مثل هذا التحقيق.

ودائماً واجهت هواوي مزاعم الحكومة الأمريكية بأنها قد تتجسس على العملاء الأمريكيين، على الرغم من أن السلطات في واشنطن لم تكشف عن أدلة كافية فيما تنفي الشركة تلك الاتهامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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