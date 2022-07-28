سياسة
2 دقيقة قراءة
أوكرانيا تستعد لتصدير الحبوب وسط استمرار المعارك قرب المواني في الجنوب
أعلنت أوكرانيا اقترابها من تصدير حبوبها مع تدشين مركز تنسيق مهمته الإشراف على تنفيذ اتفاق نقل الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة، فيما استمرت المعارك في الجنوب حيث قصفت القوات الأوكرانية جسراً استراتيجياً تعتمد عليه القوات الروسية في نقل الإمدادات.
أوكرانيا تستعد لتصدير الحبوب وسط استمرار المعارك قرب المواني في الجنوب
كييف تتحضر لتصدير الحبوب وسط استمرار المعارك قرب الموانئ في الجنوب / Reuters
28 يوليو 2022

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها استأنفت العمل في مرافئها المطلة على البحر الأسود والتي تحاصرها السفن الحربية الروسية، في وقت تقترب من استئناف تصدير حبوبها مع تدشين مركز تنسيق مهمته الإشراف على تنفيذ اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة.

وأعلنت البحرية الأوكرانية "استئناف العمل" في مرافئ التصدير للتحضير لمرافقة السفن في المياه المزروعة بالألغام، كي تصل إلى أسواق العالم.

وفي إطار الاتفاق، دُشن مكتب تنسيق في اسطنبول يشارك فيه ممثلون عن أوكرانيا وروسيا مهمته الاشراف على المرور الآمن للسفن في الممرات المحددة لها، ومراقبة عمليات التفتيش عن أسلحة محظورة.

وتسبب توقف الصادرات من اثنين من أكبر مصدري الحبوب في العالم بارتفاع في الأسعار ما جعل واردات السلع الغذائية باهظة لعدد من أفقر دول العالم.

ميدانياً، قصفت مدفعية كييف جسراً مهماً في منطقة تستولي عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ملحقة أضراراً بممر رئيسي للإمدادات فيما تشن قوات كييف هجوماً لاستعادة منطقة خيرسون.

وقصفت كييف جسر أنتونيفسكي الحيوي الذي يعبر فوق نهر دنيبرو، في خطوة تهدد بقطع خطوط الإمداد عن القوات الروسية.

وغردت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر قائلة إن الضربات التي تطال جسوراً فوق دنيبرو تمثل "معضلة مستحيلة"، موجهة الكلمات إلى روسيا: "تراجعوا أو يقضي عليكم الجيش الأوكراني".

وأكد كيريل ستريموسوف، نائب ممثل السلطات الروسية في خيرسون أن الجسر تعرض ليلاً للقصف وأن حركة المرور عليه توقفت.

وتمكنت القوات التي تتلقى دعماً من المدفعية بعيدة المدى التي زودتها بها دول الغرب، من الاقتراب من مدينة خيرسون التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب ما يقرب من 300 ألف نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us