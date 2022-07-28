سياسة
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"مهمة تاريخية عاجلة".. كوريا الشمالية تعلن استعدادها لنشر قوات الردع النووي
أعلن زعيم كوريا الشمالية أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسباً لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تأزماً حاداً.
"مهمة تاريخية عاجلة".. كوريا الشمالية تعلن استعدادها لنشر قوات الردع النووي
"مهمة تاريخية عاجلة".. كوريا الشمالية تعلن استعدادها لنشر قوات الردع النووي / Reuters
28 يوليو 2022

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسباً لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، وانتقد رئيس كوريا الجنوبية الجديد لأول مرة، محذراً من أن سول تدفع بالأمور نحو شفا الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية في 27 يوليو/تموز، التي تعني أن الكوريتين ما زالتا فعلياً في حالة حرب.

وقال كيم إن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية لأن الصراع يعني أن على كوريا الشمالية تحقيق "مهمة تاريخية عاجلة" بتعزيز دفاعها الذاتي.

وتابع: "قواتنا المسلحة مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة وقوات ردعنا النووي مستعدة تماماً لنشر قوتها المطلقة لأداء مهمتها بإخلاص ودقة وعلى الفور".

جاءت الكلمة التي ألقاها كيم بعدما ذكر مسؤولون في سول وواشنطن أن بيونغيانغ أنهت استعداداتها لإجراء أول اختبار نووي لها منذ 2017.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، المسؤولة عن شؤون ما بين الكوريتين، الثلاثاء إن "احتمال" إجراء الاختبار في موعد الذكرى السنوية قائم، على الرغم من أن مسؤولين عسكريين قالوا إنه لا توجد أي مؤشرات فورية على ذلك.

وهاجم كيم حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وقال إن محاولاتها لتعجيز كوريا الشمالية على نحو استباقي ستقابل برد فعل صارم و"إبادة".

وأضاف "أقول مجدداً بوضوح إن كوريا الشمالية مستعدة تماماً لأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الوزارة ستواصل تعزيز قدراتها، مضيفاً أن الولايات المتحدة مددت الردع بما في ذلك مظلتها النووية لتحسين الاستجابة لتهديدات بيونغيانغ.

واختبرت كوريا الشمالية في الشهور الماضية صواريخ فرط صوتية وصواريخ قالت إنها قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية تقلص الوقت المتاح لسول للرد على أي هجوم محتمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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