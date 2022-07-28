سياسة
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حرائق الغابات تقضي على أكثر من 10 آلاف هكتار شمال المغرب
تحاول فرق الإطفاء في المغرب السيطرة على حرائق الغابات التي التهمت نحو أكثر من 10 آلاف هكتار شمال البلاد. فيما تعمل السلطات المحلية في الأثناء على إجلاء العائلات من المناطق المتضررة.
حرائق الغابات تقضي على أكثر من 10 آلاف هكتار شمال المغرب
حرائق الغابات تقضي على أكثر من 10 آلاف هكتار شمال المغرب / AA
28 يوليو 2022

كثفت أجهزة الإطفاء المغربية الأربعاء جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في شمال البلاد، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وفي إقليم العرائش جنوب طنجة، الأكثر تضرراً، ذكرت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء الأربعاء، أن فرق الإطفاء، وبدعم من الجيش، تحاول حصر البؤر التي لا تزال نشطة وحماية القرى المعرضة للخطر.

ونفذت ثلاث قاذفات قنابل مائية 25 طلعة خلال النهار. كما جرى إجلاء 935 عائلة من 15 دواراً (قرية) في إجراء وقائي، حسب المصادر نفسها.

من جهة أخرى، قالت السلطات المحلية في منطقة الفحص أنجرة المجاورة قرب طنجة، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من السيطرة على حريق غابة وبدؤوا تنظيف المناطق المتضررة من الحريق.

وتبدو فرق الإطفاء على وشك احتواء حريق آخر تماماً في غابة في محافظة تاونات في الشمال أيضاً. ودُمر نحو خمسين هكتاراً من الغطاء النباتي.

كما دُمر نحو 160 هكتاراً من الغطاء الحرجي في منطقة تطوان المجاورة، حسب تقديرات موقتة.

ولم يسقط ضحايا الأربعاء في هذه الحرائق التي تسببت بمقتل أربعة أشخاص منذ منتصف يوليو/تموز.

وقال وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي إن المساحة الإجمالية المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة في مناطق عدة في شمال المغرب بلغت 10300 هكتار.

وللمقارنة، دُمر 2782 هكتاراً من الغابات في 285 حريقاً بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2021، ولا سيما في منطقة الريف الجبلية (شمال).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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