قالت السفارة الإماراتية في إسرائيل في تغريدة على "تويتر" إنها "تلتزم التواصل مع أطياف المجتمع كافة في دولة إسرائيل، وتؤكد أن الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل".

وشددت على أن السفارة "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة".

وكانت تقارير صحفية زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم الفلسطينية الواقعة داخل حدود عام 1948.

يذكر أنه جرى توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020.

وأعلنت الإمارات في مايو/أيار توقيع اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" مع إسرائيل مشيرة إلى أن الهدف منها هو الوصول إلى 10 مليارات دولار سنوياً من التجارة البينية غير النفطية خلال 5 أعوام.