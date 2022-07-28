سياسة
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جمهوريون وديمقراطيون سابقون يؤسسون حزباً جديداً في أمريكا.. ما القصة؟
وسط استقطاب ثنائي شديد، أعلن مسؤولون جمهوريون وديمقراطيون سابقون تأسيس حزب وسطي جديد، بديلاً عن الحزبين اللذيْن يسيطران على السياسة الأمريكية، فيما يشكك محللون في نجاحه.
جمهوريون وديمقراطيون سابقون يؤسسون حزباً جديداً في أمريكا.. ما القصة؟
جمهوريون وديمقراطيون سابقون يؤسسون حزباً جديداً في أمريكا.. ما القصة؟ / AA
28 يوليو 2022

أعلن عشرات من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين السابقين الأربعاء عن تأسيس حزب سياسي جديد لجذب ملايين الناخبين الذين يقولون إنهم مستاؤون مما يرون أنه نظام الحزبين المختل في أمريكا.

وفي بادئ الأمر سيترأس الحزب الجديد، الذي اختاروا له اسم "إلى الأمام" (فوروارد) المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانج، وكريستين تود ويتمان، الحاكمة الجمهورية السابقة لنيوجيرسي. وقال أعضاء مؤسسون إنهم يأملون في أن يصبح الحزب بديلاً فعالاً للحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذيْن يهيمنان على السياسة الأمريكية.

وسيعقد قادة الحزب سلسلة من الفعاليات في أكثر من عشرين مدينة في الخريف المقبل لإطلاق برنامجه وجذب الدعم. وسيقيمون حفل إطلاق رسمي في هيوستن يوم 24 سبتمبر/أيلول وأول مؤتمر وطني للحزب في مدينة أمريكية كبيرة في الصيف المقبل.

ويجري تشكيل الحزب الجديد باندماج ثلاث مجموعات سياسية ظهرت في السنوات الأخيرة رد فعل على النظام السياسي الأمريكي الذي يزداد استقطاباً وانغلاقاً. واستشهد القادة باستطلاع أجرته مؤسسة جالوب العام الماضي أظهر أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن حاجة إلى حزب ثالث أصبحت واقعاً.

ويشمل الاندماج حركة "تجديد أمريكا" (رينيو أمريكا)، التي أسسها عام 2021 عشرات المسؤولين السابقين في الإدارات الجمهورية لرونالد ريجان وجورج بوش وجورج دبليو بوش ودونالد ترامب، وحزب "إلى الأمام" الذي أسسه يانج، الذي ترك الحزب الديمقراطي في عام 2021 وأصبح مستقلاً، وحركة "خدمة أمريكا" (سيرف أمريكا)، وهي مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين أسسها عضو الكونجرس الجمهوري السابق ديفيد جولي.

ومن ركائز برنامج الحزب الجديد "تنشيط اقتصاد عادل ومزدهر" و "إعطاء الأمريكيين مزيداً من الخيارات في الانتخابات، والمزيد من الثقة في حكومة تعمل والمزيد من الرأي في مستقبلنا".

ولا سياسات محددة بعد للحزب الوسطي.

ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر الحزب الجديد على التوقعات الانتخابية لأي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في بلد شديد الاستقطاب. ويشكك المحللون السياسيون في نجاحه.

ويسعى الحزب إلى التسجيل رسمياً وخوض الانتخابات في 30 ولاية بحلول نهاية عام 2023 وفي جميع الولايات الخمسين بحلول أواخر عام 2024، أي في الوقت المناسب للمشاركة في انتخابات 2024 الرئاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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