أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت عملية "الأيدي الوفية" لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة، مساء الأربعاء.

وقالت الدفاع الإماراتية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي".

وأضافت الوزارة قائلة: "وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث جرى إخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر"، على حد قولها.

في السياق، علقت هيئة الطرق والمواصلات رحلات الحافلات العامة التابعة لها باتجاه الفجيرة اليوم حتى الساعة 12:30 ظهراً، وذلك بسبب تأثّر الحالة الجوية وتغيّرات الطقس. ونبهت على ضرورة أن تكون مركبات الأجرة التي تعمل على نقل الركاب باتجاه الفجيرة حذرة جداً من أجل ضمان السلامة العامة.

وشهدت أغلب مناطق الإمارات، أمس، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في الفجيرة وأم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وخورفكان، حيث كانت الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسبب بوجود عدد من السكان العالقين.