للعام الثاني على التوالي، حافظت تركيا على ترتيبها في المركز الأول عالمياً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لعام 2021، نسبة إلى الناتج القومي للبلاد.

ووفق تقرير المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2022، الصادر عن منظمة "Development Initiatives" الدولية ومقرها إنجلترا، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً من حيث حجم المساعدات بـ9 مليارات و768 مليون دولار.

وجاءت تركيا في المركز الثاني عالمياً من حيث حجم المساعدات بـ5 مليارات و587 مليون دولار، والأولى من حيث نسبة المساعدات إلى الناتج القومي للبلاد.

وفي الأعوام 2013 و2014 و2015، جاءت تركيا بالمركز الثالث من حيث حجم المساعدات، وفي المركز الثاني في العامين 2016 و2020، بينما جاءت في المركز الأول في الأعوام 2017 و2018 و2019.

كما جاءت في المركز الأول من حيث نسبة المساعدات إلى الناتج القومي للبلاد عام 2020.

وأوضح التقرير أن حجم المساعدات الإنسانية التي قدّمتها تركيا والمشار إليها فيه، لا يشمل ما منحته للسوريين على أراضيها.

مساعدات داخلية وخارجية

وفي تصريحات للأناضول، قال إيذاني طوران المدير العام لوقف الديانة التركي، إن القائمين على الوقف يعمدون إلى "توزيع أمانات فاعلي الخير على المحتاجين داخل تركيا وخارجها منذ عام 1975 وحتى اليوم".

ولفت طوران إلى أن الوقف يتمسك في عمله بشعار "حتى يسود الخيرُ العالمَ".

وأضاف أن الوقف يواصل جهود المساعدات الإنسانية في 149 دولة، على رأسها تركيا، وذلك بالتعاون مع آلاف المتطوعين والعاملين.

وأشار إلى أن الوقف قدم مساعدات إنسانية في 2022 لمليونين و150 ألف شخص في إطار برنامج رمضان، بلغت قيمتها 139 مليون ليرة تبرّع بها محبو الخير.

وأوضح أن المساعدات شملت عبوات غذائية وبطاقات تسوق وملابس للعيد.

وأفاد أن الوقف قدم 71 ألفاً و661 عبوة غذائية، و114 ألفاً و624 بطاقة تسوق، و27 ألفاً و477 قطعة ملابس جديدة، على مليون و246 ألف شخص داخل تركيا.

وبيّن طوران أن وقف الديانة يمدّ يد العون إلى المحتاجين في كل أرجاء تركيا، حيث "مشاعر التكافل والتضامن من أهمّ سمات الشعب التركي التي تميزه عن كثير من الشعوب الأخرى في العالم".

أما خارج البلاد، فقد وزع الوقف حسب طوران، عبوات غذائية على 152 ألفاً و47 شخصاً، ووجبات إفطار وأغذية معلبة على 120 ألفاً و692 شخصاً، وملابس على 14 ألفاً و100 شخص، في 273 منطقة موزعة على 83 دولة.

برنامج الأضحية

وفي إطار برنامج الأضحية، أشار طوران إلى أن الوقف جمع 525 ألفاً و550 صكّ أضحية داخل تركيا وخارجها.

وشرح أن فاعلي الخير يوكّلون العاملين والمتطوعين في وقف الديانة التركي بذبح الأضاحي بالنيابة عنهم.

وأشار إلى أن العاملين في الوقف أوصلوا لحوم الأضاحي إلى 21 مليوناً و897 ألفاً و917 شخصاً.

مناطق الأزمات

وبخصوص المساعدات لمناطق الأزمات والصراعات، قال طوران إن الوقف قدّم مساعدات بقيمة 39,6 مليون ليرة تركية (2.26 مليون دولار) إلى أراكان (ولاية راخين غرب ميانمار)، و42,25 مليون ليرة (2.41 مليون دولار) إلى اليمن.

كما وزّع مساعدات بقيمة 37,4 مليون ليرة (2.13 مليون دولار) إلى السودان، و384 مليون ليرة (21.9 مليون دولار) إلى سوريا، و238 مليون ليرة (13.6 مليون دولار) إلى فلسطين، و8 ملايين ليرة (450 ألف دولار) إلى لبنان، و5,8 مليون ليرة (330 ألف دولار) إلى إندونيسيا.

وصرح طوران إلى أن الوقف حفر 785 بئراً في 35 دولة، وأقام عشرات السبل، وساهمت نشاطاته بوصول مياه الشرب إلى أكثر من 7 ملايين شخص.

وفي هذا المجال، لفت إلى أن الوقف يخطط لرفع هذا العدد إلى 350 بئراً وسبيلاً خلال العام الجاري 2022.