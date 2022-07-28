سياسة
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إيران تقول إنها اعتقلت شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي
أعلنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية إلقاء القبض على عناصر بشبكة تجسس تتبع الموساد الإسرائيلي. وتتهم الشبكة بالقيام بجمع معلومات عن مناطق مهمة وحيوية في البلاد، مقابل مبالغ مالية.
إيران تقول إنها اعتقلت شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي
إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي / Others
28 يوليو 2022

أعلنت الاستخبارات الإيرانية، الخميس، توقيف شبكة تجسس متهمة بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.

وقالت استخبارات قوى الأمن الداخلي "فراجا" في بيان، إنها "أوقفت شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي"، وفقاً لوكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف البیان أن عناصر الشبكة "جرى استدراجهم من قبل الموساد بمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية المرتزقة التابعة للكيان الصهيوني".

وأشار البيان إلى أن أعضاء الشبكة وعددهم خمسة كانوا يجمعون معلومات عن مناطق مهمة وحيوية في البلاد، بدافع الإغراء المالي من جانب الموساد.

وتعد إيران وإسرائيل عدوين لدودين منذ فترة طويلة وتنخرطان الآن في نزاع بشأن برنامج إيران النووي. وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحين عليها في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو/أيار الماضي. ولا تنفي إسرائيل أو تؤكد هذه الأفعال.

وقال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب، أمس الأربعاء، إن إيران أحبطت أعمالاً تخريبية خطط لها "النظام الصهيوني".

وأضاف أن قوات الأمن الإيرانية نفذت بنجاح عدة عمليات ضد إسرائيل خلال الشهور القليلة الماضية دون أن يحدد نوع هذه العمليات.

وفي الأسبوع الماضي قالت قوات الأمن الإيرانية إنها اعتقلت شبكة عملاء يعملون لصالح إسرائيل دخلوا إيران من كردستان العراق لتنفيذ أعمال تخريبية وما وصفتها بأنها "عمليات إرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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