عرضت الإدارة الأمريكية على روسيا إطلاق سراح فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي الذي يطلق عليه لقب ”تاجر الموت"، مقابل إطلاق سراح نجمة كرة السلة بريتني غرينر، وضابط مشاة البحرية السابق، بول ويلان، وهما أمريكيان تحتجزهما روسيا حالياً.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن عن الصفقة المقترحة خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، قائلاً إنه يخطط لمناقشة تبادل الأسرى مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أول لقاء بينهما منذ حرب أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المواطن الروسي الذي تعرض واشنطن إطلاق سراحه هو تاجر أسلحة يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً في أحد السجون بولاية إلينوي.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أدين بوت (55 عاماً) بالتآمر لقتل مواطنين ومسؤولين أمريكيين وبيع أسلحة بملايين الدولارات للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عام 2011.

وأوضح التقرير أن بوت، وهو المترجم العسكري السوفيتي السابق، أصبح شخصية دولية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد أُطلق عليه لقب ”تاجر الموت" بسبب ”انتشار عملياته وعملائه على نطاق واسع"، حيث يُعتقد أنه كان مصدر إلهام للشخصية التي لعبها الممثل الأمريكي، نيكولاس كيدج، في فيلم الدراما والجريمة، ”لورد أوف وور" (Lord of War) في 2005.

ما الذي أدى إلى اعتقال بوت؟

في عام 2008، وفقاً للتقرير، جرى إلقاء القبض على بوت بتهم تتعلق بالإرهاب في ”عملية خطيرة" بتايلاند بعد أن قضى سنوات متتالية من أوامر التوقيف الدولية وتجميد الأصول.

وفي 2010، طلبت الولايات المتحدة من السلطات التايلاندية تسليمها بوت، ثم صادقت بعد ذلك المحكمة العليا التايلاندية على ذلك.

وكان لبوت تاريخ أطول في التعامل بالأسلحة في بعض أكثر الأماكن خطورة وفقراً في العالم، حيث كان له علاقات مع طالبان في التسعينيات، بينما وصفه مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية بأنه "دونالد ترمب أو بيل غيتس" لتجارة الأسلحة. وكان معروفاً أيضاً بصلاته مع تشارلز تيلور ومعمر القذافي.

هل تتم الصفقة؟

ستسمح صفقة تبادل السجناء المقترحة، إذا باركتها موسكو، بإعادة غرينر، التي قُبض عليها بتهم تتعلق بالمخدرات في مطار موسكو في فبراير الماضي، وويلان، الذي حُكم عليه بالسجن 16 عاماً في روسيا بتهمة التجسس في عام 2020.

وأكد ويلان وعائلته مراراً وتكراراً براءته، ونددت الحكومة الأمريكية بالاتهامات ووصفتها بأنها باطلة. من ناحية أخرى، اعترفت غرينر في المحاكمة بأن لديها خراطيش ”فيب" (سجائر إلكترونية) تحتوي على زيت القنب في حقائبها.

ومع ذلك، قالت إنها ”لم تكن لديها نية إجرامية وإنها قامت عن غير قصد بتعبئة الخراطيش على عجل". وتواجه لاعبة كرة السلة الأمريكية عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن في حالة إدانتها.

ويأتي الإعلان عن تبادل السجناء وسط ضغوط سياسية واسعة النطاق على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإعادة الأمريكيين الاثنين إلى الوطن.

ولطالما قاومت واشنطن أي صفقة تبادل للسجناء خوفاً من أنها ”قد تشجع على أخذ الرهائن وتشير إلى أن الأمريكي المحتجز ظلماً يعادل المواطن الأجنبي المدان بحق". لكن دعم بايدن للصفقة يتجاوز أي معارضة من وزارة العدل.