سياسة
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رهائن و17 قتيلاً إثر اشتباكات مسلحة.. ما الذي يحصل في السويداء السورية؟
شهدت محافظة السويداء، جنوب سوريا، اشتباكات عنيفة بين سكان مسلحين وعصابات موالية لأجهزة النظام الأمنية بالمدينة، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأسفرت المواجهات عن سقوط 17 قتيلاً على الأقل.
رهائن و17 قتيلاً إثر اشتباكات مسلحة.. ما الذي يحصل في السويداء السورية؟
رهائن و17 قتيلاً إثر اشتباكات مسلحة.. ما الذي يحصل في السويداء السورية؟
28 يوليو 2022

قال نشطاء ووسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات في اشتباكات بين سكان مسلحين وعصابات موالية لأجهزة النظام الأمنية بمحافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال ريان معروف، مدير موقع السويداء 24 المحلي، إن السكان يشعرون بإحباط متزايد من قيام مقاتلين مدعومين من النظام السوري باعتقالات تعسفية وإقامة حواجز طرق عشوائية وعمليات خطف من أجل الحصول على فدية.

وفي نهاية الأسبوع، دفع اعتقال شخص سكاناً آخرين إلى إقامة حواجز على الطرق واحتجاز أعضاء من العصابات المدعومة من النظام السوري ومحاصرة قواعدهم، حسب ما ذكر موقع السويداء 24.

وقال معروف في تصريح لوكالة رويترز في وقت متأخر أمس الأربعاء "اندلعت هذه الانتفاضة فجأة ووقعت هجمات على قواعد هذه الجماعات المسلحة المدعومة بأسلحة ثقيلة".

وقالت مديرية صحة السويداء إن القتال أسفر عن مقتل 17 شخصاً، ونقل عنها ذلك كل من موقع السويداء 24 وصحيفة الوطن الموالية للنظام، اليوم الخميس.

وأفادت السويداء 24 أنه جرى إطلاق سراح الرجل الذي اختطف في نهاية الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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