سياسة
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رغم انخفاضها عالمياً.. مبيعات العقارات تحقق أرقاماً قياسية في تركيا
حققت مبيعات العقارات التركية أرقاماً قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وذلك بالرغم من انخفاضها عالمياً، حيث جرى بيع 726 ألف عقار، بنسبة نمو بلغت 31 بالمئة.
رغم انخفاضها عالمياً.. مبيعات العقارات تحقق أرقاماً قياسية في تركيا
رغم انخفاضها عالمياً.. مبيعات العقارات تحقق أرقاماً قياسية في تركيا / AA
28 يوليو 2022

حققت مبيعات العقارات في تركيا نمواً بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما شهدت تراجعاً كبيراً في أغلب دول العالم.

وذكرت شركة العقارات الأمريكية "Coldwell Banker"، في بيان، أن مبيعات المنازل المستعملة في الولايات المتحدة، شهدت انخفاضاً بنسبة 7%، خلال النصف الأول من 2022.

وخلال هذه الفترة تم بيع 34.3 مليون عقار في الولايات المتحدة، فيما بلغ الرقم 303 آلاف و6 عقارات في كندا، أي بانخفاض بلغت نسبته 19%.

وفي بريطانيا، سجلت مبيعات العقارات انخفاضاً بنسبة 23%، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 630 ألفاً و170 عقاراً.

أما في هولندا، فقد بلغت نسبة انخفاض مبيعات العقارات 23.5%، حيث جرى بيع 91 ألفاً و305 عقارات فقط، خلال المدة المذكورة.

ونقل البيان عن غوكهان طاش، رئيس مجموعة "MasterTürk" التابعة للشركة الأمريكية، قوله إن مبيعات العقارات في تركيا حققت نمواً بنسب قياسية.

وأضاف طاش أن مبيعات العقارات في تركيا نمت بنسبة 31%، حيث جرى بيع 726 ألف عقار، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن الفترة المذكورة، شهدت بيع 208 آلاف منزل جديد، فيما بلغت مبيعات المنازل المستعملة 517 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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