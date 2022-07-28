سياسة
2 دقيقة قراءة
"بداية جيدة".. أقار: نأمل تنفيذ فنلندا والسويد مذكرة التفاهم مع تركيا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تأمل أن تفي فنلندا والسويد بالتزاماتهما تجاهها وفق مذكرة التفاهم المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد.
"بداية جيدة".. أقار: نأمل تنفيذ فنلندا والسويد مذكرة التفاهم مع تركيا
أقار: مذكرة التفاهم الثلاثية ليست نهاية كل شيء لكنها بداية جيدة / AA
28 يوليو 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تأمل أن تفي فنلندا والسويد بالتزاماتهما تجاهها وفق مذكرة التفاهم المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي آرتيس بابريكس، الخميس، عقب مباحثاتهما بالعاصمة ريغا.

وأشار أقار إلى أن مذكرة التفاهم الثلاثية المذكورة ليست نهاية كل شيء لكنها بداية جيدة، مضيفاً: "نتطلع منهما إلى الوفاء بالتزاماتهما تجاه تركيا".

من جهة أخرى، ذكر أقار أنه عقد اجتماعاً صادقاً وبنّاءً مع نظيره اللاتفي، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مساهمة لاتفيا وتركيا في الأمن الأوروبي-الأطلسي، والناتو.

وأشاد بعلاقات الصداقة والتحالف التي تربط تركيا ولاتفيا، مضيفاً: "أكدنا مجدداً دعم استقلال أوكرانيا وسيادتها، ونعمل على إعلان هدنة عاجلة، وخفض التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى أنه أطلع نظيره اللاتفي على معلومات عن مركز التنسيق المشترك المؤسس في إسطنبول، بموجب الاتفاق بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول شحن الحبوب الأوكرانية.

بدوره، أشار بابريكس إلى أهمية تطوير التعاون بين بلاده وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد أهمية الدور الذي لعبته تركيا على الصعيد الدبلوماسي خلال الحرب الأوكرانية الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us