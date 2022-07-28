قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تأمل أن تفي فنلندا والسويد بالتزاماتهما تجاهها وفق مذكرة التفاهم المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي آرتيس بابريكس، الخميس، عقب مباحثاتهما بالعاصمة ريغا.

وأشار أقار إلى أن مذكرة التفاهم الثلاثية المذكورة ليست نهاية كل شيء لكنها بداية جيدة، مضيفاً: "نتطلع منهما إلى الوفاء بالتزاماتهما تجاه تركيا".

من جهة أخرى، ذكر أقار أنه عقد اجتماعاً صادقاً وبنّاءً مع نظيره اللاتفي، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مساهمة لاتفيا وتركيا في الأمن الأوروبي-الأطلسي، والناتو.

وأشاد بعلاقات الصداقة والتحالف التي تربط تركيا ولاتفيا، مضيفاً: "أكدنا مجدداً دعم استقلال أوكرانيا وسيادتها، ونعمل على إعلان هدنة عاجلة، وخفض التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى أنه أطلع نظيره اللاتفي على معلومات عن مركز التنسيق المشترك المؤسس في إسطنبول، بموجب الاتفاق بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول شحن الحبوب الأوكرانية.

بدوره، أشار بابريكس إلى أهمية تطوير التعاون بين بلاده وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد أهمية الدور الذي لعبته تركيا على الصعيد الدبلوماسي خلال الحرب الأوكرانية الروسية.