صرح مدير عام شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" تيميل كوتيل أنهم سيصنعون نسخة ركاب من مروحية "أتااك-2 T929" تتسع لـ21 شخصاً، كما أنهم سيطورون نموذجاً مسلحاً من مروحية "غوك باي" الوطنية متعددة المهام، والتي طُورت لأغراض مدنية وعسكرية.

وفي في حديثه إلى موقع (Haber Aero) على هامش معرض (Farnborough) الدولي للطيران الذي عقد في لندن واختتمت أعماله الأسبوع الماضي، قال كوتيل أنه سيتم تسليم مروحيات "غوك باي"، والتي تعني بالعربية "سيد السماء" إلى قوات الدرك ثم إلى وزارة الصحة كطائرة إسعاف في نهاية هذا العام.

وتتولى شركة "توساش" النهوض بمجال صناعة الطيران والفضاء في تركيا عبر توليها العديد من المشاريع الفريدة والحساسة، حيث تتولى إنتاج طائرات التدريب بأنواعها، ومحركات المروحيات والطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية، وتشارك بأعمال إنتاج المقاتلة الشبحية الوطنية من الجيل الخامس (MMU)، بالإضافة للمروحيات من طرازي "أتاك (ATAK)" , والوطنية كلياً "غوك باي (GÖKBEY)".

سيد السماء: "غوك باي"

بعد الموافقة على ميزانية مشروع إنتاجها منتصف عام 2013، بدأت أعمال مروحية "غوك باي" بإمكانات محلية خالصة 100% من قبل شركة "توساش" بشكل يلبي الاحتياجات المدنية والعسكرية، ومن أبرز المهام التي تستطيع تنفيذها: نقل الأشخاص والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود، والإسعاف الجوي ومكافحة الحرائق والعمليات الأمنية داخل البلاد وخارجها.

ومن خلال الاستفادة من الخبرات المحلية التي اكتُسبت خلال إنتاج مروحية "أتاك"، بدأت "توساش" أعمال تصميم وتصنيع المروحية الجديدة وتزويدها بأنظمة إلكترونيات الطيران الخاصة بها. كما سيجري لاحقاً تكوين مجموعة من مروحيات "غوك باي" بأوزان مختلفة (1.5، 5، 10) أطنان.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2018، نجحت مروحية "غوك باي" بأداء أول رحلة طيران لها، ومن المقرر أن تحلّق المروحية بمحرك محلي الصنع، عقب إتمام الاختبارات وإجراءات المصادقة التي ستستمر لغاية عام 2024، أي بعد 3 أعوام من بدء الإنتاج المتسلسل للمروحية المحلية عام 2021. وتستطيع المروحية الجديدة الطيران والعمل بكفاءة ليلاً ونهاراً، في الارتفاعات العالية ودرجات الحرارة المرتفعة، وفي أكثر المناخات والمناطق الجغرافية صعوبة.

ومن أجل أن يطلق على الطائرة أنها وطنية في المجال العسكري، يجب أن تُصمم وتُصنع جميع أجزاء الطائرة، من المحرك وحتى البراغي، على الأراضي التركية.

لماذا يصعب تصنيع محرك؟

المحركات هي الأجزاء الأساسية التي يصعب إنتاجها في مجال الطيران العسكري والمدني على حد سواء، حيث يجب عليه الصمود والعمل بكفاءة تحت درجات حرارة مرتفع للغاية.

وحتى وقت قريب، لم تستطع شركات الصناعات الدفاعية التركية إنتاج مروحيات وطائرات ومسيّرات بإمكانات محلية بشكل كامل 100%، بسبب صعوبة صناعة محركات محلية، واعتماد منتجاتها على المحركات المستوردة من الخارج، الأمر الذي كان من وقت إلى آخر سبباً في تعرض تركيا لضغوطات غربية من أجل الإضرار بصفقات تصدير ضخمة كانت أنقرة قد أبرمتها في أوقات سابقة.

وفي بداية عام 2021، أعلنت شركة (TEI) العاملة في تصنيع المحركات وقطع غيارها، والتابعة لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية " توساش"، عن أن النموذج الثاني لمحرك (TEI-TS1400) المصنع من قِبلها، تجاوز اختباراته بنجاح، وأوضحت الشركة في بيان لها، أن النموذج الثاني الذي يحمل اسم (TS4) سيستخدم في مروحيات "غوك باي" التركية متعددة الأغراض.

ومع هذا الإنجاز، ستدخل تركيا مصافي الدول المصنعة للمروحيات المدنية والعسكرية، وستكون من ضمن 7 دول بالعالم فقط تُصمم وتصنع مروحيات بقدرات محلية خالصة.

يذكر أن شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش (TUSAŞ)" تأسست عام 1973 ضمن بنية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بهدف الحد من الاعتماد على الخارج في الصناعات الحربية.

وإلى جانب تصنيعها للطائرات والمروحيات والمسيّرات والأقمار الاصطناعية، تشارك "توساش" في تصنيع أجزاء من طائرات "إيرباص"، فضلاً عن إنتاجها 80% من جسم الطائرات المقاتلة من نوع (F16)، ومشاركتها في برامج تصنيع وتعديل وتطوير الطائرات الحربية بالتعاون مع الشركات الأمريكية والأوروبية لمصر والأردن وباكستان.