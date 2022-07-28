سياسة
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مسؤول أمريكي: نظام الدفاع المتكامل في الشرق الأوسط لا يزال مجرد فكرة
طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة إنشاء نظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط، خلال زيارة للسعودية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مسؤولاً بارزاً في الإدارة الأمريكية قال إن الأمر لا يزال مجرد فكرة حالياً لا إطار عمل لها.
مسؤول أمريكي: نظام الدفاع المتكامل في الشرق الأوسط لا يزال مجرد فكرة
السعودية والإمارات تشعران بالإحباط من شروط الولايات المتحدة المفروضة على مبيعات الأسلحة / DPA
28 يوليو 2022

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، إنه ليس هناك إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط، لكنّ بلاده تعتقد أن هناك أفقاً لفكرة الأمن من منظور إقليمي متعدد الأطراف.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر خلال زيارة للسعودية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عقد قمّة مع قادة من تسع دول عربية بعد زيارة لإسرائيل, لكنه غادر دون إعلان وجود تأييد عربي لمحور أمني إقليمي.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الأمر فكرة حالياً، لا إطار عمل لها, لكن كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملاً في المنطقة".

وتابع قائلاً: "نعتقد أن ثمة أساساً واعداً لوجود نظام دفاع جوي صاروخي يعتمد أكثر على شبكة تواصل وأكثر تكاملاً، وبنهج أكثر تعاونية، بخاصة في ظل تزايد التهديد من صواريخ إيران الباليستية".

وتشعر السعودية والإمارات بالإحباط من شروط الولايات المتحدة المفروضة على مبيعات الأسلحة. كما أثار انزعاجهما استبعادهما من محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، إذ تعتبرانه معيوباً بسبب عدم تطرقه إلى برنامج إيران الصاروخي وسلوكها الإقليمي.

وشجعت إسرائيل، التي تشارك دولاً عربية في قلقها من إيران، زيارة بايدن لجدّة على أمل أنها ستعزز تحسيناً للعلاقات بينها وبين السعودية في إطار تقارب عربي أوسع نطاقاً شهد تطبيع الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل.

وخلال الزيارة، أعلنت السعودية فتح مجالها الجوي لكل شركات الطيران، ما مهّد الطريق لعبور رحلات جوية من إسرائيل وإليها. وقال وزير الخارجية السعودي فيما بعد، إن ذلك لم يكن مقدمة لمزيد من الخطوات وإنه ليس على دراية بأي نقاشات تتعلق بتحالف دفاعي خليجي-إسرائيلي.

واتهمت إيران واشنطن باستغلال ما سمته "إيرانوفوبيا" أو الخوف المرضي من إيران لخلق توترات إقليمية خلال زيارة بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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