شهدت دول الخليج الأربعاء والخميس، تساقط أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق وغير معتاد في شهور الصيف شديدة الحرارة.

والخميس، احتل وسم (هاشتاغ) # أمطار_ قطر، قائمة التداول على موقع تويتر والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر ناشطون فيديوهات لتساقط الأمطار لليوم الثاني على التوالي في قطر في وقت غير معتاد من السنة.

وفي وقت سابق الخميس، حذّرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر.

وشهدت الإمارات، وخصوصاً إمارة الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة، سبّبت فيضانات في بعض المناطق.

وأعلنت الحكومة الإماراتية تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الإمارات المذكورة، ووجهت بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالبلاد إلى مواقع إيواء مؤقتة.

كذلك سجلت عدة مدن سعودية تساقط أمطار غزيرة أبرزها في عسير.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة من إمكانية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير الخميس.

وفي الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار بكميات متفاوتة بين الخفيفة إلى المتوسطة.

وأعلنت وزارة التربية الكويتية تعليق الدراسة والامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة كافة "نظراً لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمرّ بها البلاد".

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان، أنّه "من المحتمل تساقط أمطار رعدية متفاوتة الغزارة"، في مناطق عدة في البلاد، مما قد يؤدي إلى تشكل سيول جارفة تقطع بعض الطرق في السلطنة.

من جهتها أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بأن الطقس المتوقع اليوم في المملكة سيكون غير مستقر، مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.

وتشهد دول الخليج العربي، عادة هطولاً للأمطار، لكن غزارتها الحالية كانت لافتة خلال فصل الصيف.

ومن غير المعروف إن كانت موجة الأمطار الحالية ترتبط بالتغيّر المناخي العالمي، الذي تسبب بتقلبات مناخية في العديد من دول العالم، من ضمنها دول أوروبية تشهد حالياً موجات حر غير مسبوقة.