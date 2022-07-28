سياسة
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المفوضية الأوروبية تحقق في اختراق هواتف بعض مسؤوليها ببرنامج بيغاسوس للتجسس
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في اختراق هواتف بعض مسؤوليها بعدما أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز أن شركة أبل أبلغته في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 باختراق محتمل لهاتفه المحمول بواسطة برنامج بيغاسوس.
المفوضية الأوروبية تحقق في اختراق هواتف بعض مسؤوليها ببرنامج بيغاسوس للتجسس
برنامج بيغاسوس للتجسس قادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها بدون علم أصحابها / AFP
28 يوليو 2022

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها وجدت إشارات لاختراق هواتف بعض كبار مسؤوليها ببرنامج بيغاسوس للتجسس، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز في رسالة موجهة إلى النائبة الهولندية صوفي إنئيت فالد بتاريخ 25 يوليو/تموز، إن شركة أبل أبلغته في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 باختراق محتمل لهاتفه المحمول بواسطة برنامج بيغاسوس.

وكانت شركة "NSO GROUP" المنتجة للبرنامج التجسسي، ومقرها إسرائيل، مثار جدل العام الماضي بعد أن كشفت وسائل إعلام عن استهداف حكومات لمعارضين بهذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها بدون علم أصحابها.

وقال ريندرز في رسالته إن تحقيقاً داخلياً أُجري لم يتوصّل إلى "إثبات نجاح بيغاسوس في اختراق الأجهزة سواء الشخصية أو المهنية" العائدة له أو لمسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف أن "عمليات فحص عدة لأجهزة أدت إلى اكتشاف إشارات على حدوث اختراقات"، لافتاً إلى أنه "من المستحيل أن تنسب هذه الإشارات إلى مرتكب معين بشكل مؤكد".

ولأسباب أمنية لم تعطِ الرسالة مزيداً من التفاصيل حول نتيجة تحقيق المفوضية الذي لا يزال مستمراً.

والنائبة إنئيت فالد عضو في لجنة تحقيق في البرلمان الأوروبي تنظر في اتهامات باستخدام البرنامج من حكومات التكتل، ولا سيما في المجر وبولندا وإسبانيا.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الشهر الماضي تشديد الرقابة على الأجهزة الأمنية في البلاد بعد فضيحة استخدام برنامج بيغاسوس لاختراق هواتف كبار السياسيين.

وكان مختبر "سيتزن لاب" الكندي المختص بأمن الإنترنت أول من سلط الضوء على برنامج بيغاسوس في أبريل/نيسان عندما كشف عن استخدامه لاختراق هواتف 60 شخصاً مرتبطين بالحركة الانفصالية الكاتالونية.

وقال ريندرز إن اللجنة أرسلت طلبات للحصول على مزيد من المعلومات إلى المجر وبولندا وإسبانيا بشأن استخدامها لبيغاسوس. وردت بودابست ووارسو بأن استخدام البرنامج كان لأسباب مشروعة تتعلق بالأمن القومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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