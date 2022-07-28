لقي طياران من القوات الجوية الهندية مصرعهما، مساء الخميس، إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز (MiG-21) في ولاية راجاستان الشمالية.

وقالت القوات الجوية في بيان، إنه "في الساعة 09:10 مساء بالتوقيت المحلي، تعرضت طائرة تدريب من (MiG-21) تابعة لسلاح الجو الهندي لحادث في القطاع الغربي خلال طلعة تدريبية".

وأصيب الطياران بجروح قاتلة، و"صدر أمر بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث"، حسب المصدر نفسه.

كما أعربت "القوات الجوية الهندية عن أسفها لسقوط ضحايا".

وفي السنوات الأخيرة، وقع عدد من الحوادث المتعلقة بطائرة (MiG-21) روسية الصنع التي يطلق عليها اسم "التابوت الطائر" في الهند.