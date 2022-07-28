سياسة
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"التابوت الطائر".. مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية شمال الهند
قالت القوات الجوية الهندية إن طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الهندي، من طراز (MiG-21) تعرضت لحادث في ولاية راجاستان ما أدى إلى مصرع طيارَين. وفي السنوات الأخيرة وقعت حوادث عدة تتعلق بـ(MiG-21) روسية الصنع، ويطلق عليها في الهند اسم "التابوت الطائر".
"التابوت الطائر".. مصرع طيارَين إثر تحطم طائرة عسكرية شمال الهند
مصرع طيارين اثنين إثر تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي / AA
28 يوليو 2022

لقي طياران من القوات الجوية الهندية مصرعهما، مساء الخميس، إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز (MiG-21) في ولاية راجاستان الشمالية.

وقالت القوات الجوية في بيان، إنه "في الساعة 09:10 مساء بالتوقيت المحلي، تعرضت طائرة تدريب من (MiG-21) تابعة لسلاح الجو الهندي لحادث في القطاع الغربي خلال طلعة تدريبية".

وأصيب الطياران بجروح قاتلة، و"صدر أمر بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث"، حسب المصدر نفسه.

كما أعربت "القوات الجوية الهندية عن أسفها لسقوط ضحايا".

وفي السنوات الأخيرة، وقع عدد من الحوادث المتعلقة بطائرة (MiG-21) روسية الصنع التي يطلق عليها اسم "التابوت الطائر" في الهند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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