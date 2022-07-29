سياسة
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10 ملايين دولار.. مكافأة مقابل معلومات عن تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية
رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين ومدير وكالة أبحاث الإنترنت المتهم بالتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
10 ملايين دولار.. مكافأة مقابل معلومات عن تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية
10 ملايين دولار.. مكافأة مقابل معلومات عن تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية / AFP
29 يوليو 2022

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وترمي المكافأة، التي يقدمها برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، إلى الحصول على معلومات حول وكالة أبحاث الإنترنت، ويفغيني بريغوزين (مؤسس الوكالة)، وهو رجل أعمال ثري، حسب أسوشيتيد برس.

ووصفت وزارة الخارجية المكافأة بأنها جزء من "جهود أوسع لضمان أمن انتخاباتنا وسلامتها والحماية من التدخل الأجنبي فيها".

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2016، إلا أن الأخيرة رفضت هذه الاتهامات وطالبت واشنطن بتقديم أدلة تثبت ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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