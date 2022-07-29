سياسة
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إستونيا تقرر وقف إصدار تأشيرات سفر وتصاريح إقامة للطلاب الروس
قررت السلطات الإستونية زيادة تشديد القيود على روسيا التي تواصل هجومها العسكري على أوكرانيا للشهر الخامس، وأصدرت قراراً بمنع إصدار تأشيرات أو تصاريح إقامة للطلاب الروس لديها.
إستونيا تقرر وقف إصدار تأشيرات سفر وتصاريح إقامة للطلاب الروس
إستونيا تقرر وقف إصدار تأشيرات سفر وتصاريح إقامة للطلاب الروس / Reuters
29 يوليو 2022

أعلنت إستونيا الخميس أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، قائلة إن حرب أوكرانيا تهدد الأمن القومي.

وينهي قرار وزارة الخارجية أيضاً ممارسة منح حق العمل قصير الأجل للروس أو مواطني روسيا البيضاء حليفة موسكو الذين حصلوا على تأشيرة دخول من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية أورماس رينسلو في بيان إن "استمرار العقوبات على روسيا ضروري لضمان الضغط المستمر على البلاد".

وأضاف: "إذا ساعدت العقوبات في وقف العدوان الروسي فسيترتب على ذلك تأثير إيجابي على أمننا".

وحصلت إستونيا جنباً إلى جنب مع لاتفيا وليتوانيا على استقلالها بعد خمسة عقود من الحكم السوفيتي عام 1991، وهي من بين أشد منتقدي الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وعبرت إستونيا في الشهر الماضي عن احتجاجها مرتين لروسيا في غضون أقل من أسبوعين على أفعال موسكو وتصريحاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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