تشهد بعض الدول العربية ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة وتصل إلى ذروتها خلال الساعات الأولى قبل شروق شمس السبت. وقالت الجمعية الفلكية بجدة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" إن زخة شهب "دلتا الدلويات" ستصل إلى ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس السبت الموافق 30 يوليو/تموز 2022 في "سماء الوطن العربي".

شرط لرؤية الظاهرة

وتوقع رئيس الجمعية ماجد أبو زاهرة أن تكون الشهب في أفضل أحوالها ابتداء من نحو الساعة 03:00 فجراً، عندما تكون نقطة إشعاعها عالياً في السماء باتجاه الأفق الجنوبي، مشيراً إلى "استمرار تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر".

وأضاف أن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكراً، ما يعني أن السماء ستكون مظلمة لتساقط الشهب "بشرط أن يكون الرصد من موقع بعيد عن أضواء المدن".

وأوضح أن عين الإنسان تحتاج إلى نحو 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام وعلى الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، ولا توجد حاجة إلى استخدام معدات لأن الشهب "ترى بالعين المجردة".

وتعد "دلتا الدلويات" من الشهب المتوسطة، وتنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو/تموز حتى 23 أغسطس/آب وتنتج ما يصل إلى نحو 25 شهاباً بالساعة عند ذروتها، وفقاً للجمعية.

وسوف تستمر ظاهرة شهب دلتا الدلويات لعدة أسابيع بعد الذروة ولكن بمعدل أقل، وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوحاً خلال هذه الفترة، حسب ما ذكره موقع "سبق" السعودي.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أن شهب دلتا الدلويات ستزين سماءها بداية من مساء الجمعة حتى بزوغ فجر السبت، وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

وقال الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، بشير مرزوق، إن شهب دلتا الدلويات تصل إلى ذروتها خلال يومَي 28 و29 من يوليو/تموز من كل عام.

وتحدث زخات الشهب بشكل عام نتيجة مرور الأرض وهي تتحرك في مدارها حول الشمس بالقرب من حبيبات الغبار والجسيمات التي تخلفها المذنبات، فتتقاطع تلك الحبيبات مع الغلاف الجوي الأرضي، وتحدث وميضاً يتساقط في سماء الكرة الأرضية مثل الألعاب النارية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".