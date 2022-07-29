سجلت عائدات السياحة في تركيا زيادة بنسبة 190.2% خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك حسب معطيات معهد الإحصاء التركي للفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.

وبلغت عائدات السياحة خلال الفترة المذكورة 8 مليارات و717 مليوناً و103 آلاف دولار.

ووصلت قيمة الإنفاق الشخصي للسياح 6 مليارات و273 مليوناً و64 ألف دولار، في حين بلغت قيمة أجور الجولات السياحة مليارين و444 مليوناً و39 ألف دولار.

كما بلغ متوسط ​​الإنفاق الليلي للأجانب المقيمين ليلة واحدة في هذا الربع 81 دولاراً، بينما بلغ متوسط ​​الإنفاق الليلي للمواطنين المقيمين في الخارج 65 دولاراً.

ووفق البيانات فقد زاد عدد المواطنين الزائرين للخارج في هذا الربع بنسبة 321.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبلغ مليوناً و666 ألفاً و135 شخصاً، في حين بلغ متوسط ​​نفقاتهم للفرد 635 دولاراً.

وتشير التقارير والتوقعات الصادرة عن المنظمات السياحية في تركيا إلى زيادة عائدات قطاع السياحة في تركيا بحلول نهاية عام 2022، وذلك بفعل انتعاش تشجيع الحكومة ودعم البرامج السياحية في البلاد، بخاصة عقب انحسار وباء "كورونا".

وكان وزير السياحة التركي أشار إلى أنه يتوقع هذا العام وصول عدد السياح إلى 47 مليوناً بعائدات تصل إلى 37 مليار دولار.