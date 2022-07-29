سياسة
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"بصواريخ أمريكية".. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف سجن في دونيتسك وقتل 40 شخصاً
قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا قصفت سجناً بمنطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك بصواريخ هيمارس أمريكية الصنع الجمعة، مما أسفر عن مقتل 40 أسير حرب بأوكرانيا وإصابة 75 آخرين، حسب قولها.
"بصواريخ أمريكية".. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف سجن في دونيتسك وقتل 40 شخصاً
"بصواريخ أمريكية".. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف سجن في دونيتسك وقتل 40 شخصاً / AFP
29 يوليو 2022

اتهم الجيش الروسي الجمعة قوات كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون شرق أوكرانيا مؤكداً مقتل 40 شخصاً وجرح عشرات آخرين، حسب الرواية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "40 أسير حرب أوكرانياً قتلوا و75 جرحوا"، مضيفة أن ثمانية من موظفي مركز الاعتقال في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية أصيبوا أيضاً بجروح.

في سياق منفضل قتل 5 أشخاص وأصيب سبعة آخرون في ضربة روسية أصابت موقفاً للحافلات في منطقة ميكولاييف جنوب أوكرانيا على ما أعلن حاكم المنطقة الجمعة.

وقال فيتالي كيم عبر تيليغرام: "حتى الآن تبين مقتل 5 أشخاص وإصابة سبعة" آخرين بجروح.

وزير الدفاع البريطاني: الروس يخفقون حالياً على الأرض

إلى ذلك قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة إن روسيا تخفق في "جوانب عديدة" في حربها بأوكرانيا وإن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.

وأضاف والاس في تصريحات لتلفزيون سكاي نيوز: "الروس يخفقون حالياً على الأرض في جوانب عديدة... خطط بوتين (أ) و(ب) و(ج) قد فشلت".

مرتزقة "فاغنر"

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير مخابراتي الجمعة إن من المحتمل أن تكون مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قد جرى تكليفها المسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.

وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر: "هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق".

وأضافت أن من غير المرجح أن تكون قوات "فاغنر" كافية لإحداث فرق كبير بمسار الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قصف 5 معاقل للروس جنوبي أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا الخميس أن طائرات قصفت 5 معاقل للقوات الروسية بالقرب من مدينة خيرسون الواقعة جنوباً، ومدينة أخرى قريبة منها.

وحسب ما أوردته وكالة رويترز استطاعت أوكرانيا استعادة السيطرة على بعض المراكز الصغيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحاول دفع القوات الروسية إلى التراجع، فيما يبدو أنه بوادر خطة تقودها كييف لشن هجمة عكسية لاستعادة الجنوب.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القوات الروسية تحاول التقدم قرب سيفرسك وباخموت في حوض دونباس الصناعي (شرق)، في إطار سعي موسكو لإحكام السيطرة عليه.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن الوضع "صعب لكنه تحت السيطرة الكاملة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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