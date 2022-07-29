سياسة
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آخر محطات "رحلة التوبة".. البابا فرنسيس يتجه إلى القطب الشمالي
يختتم البابا فرنسيس رحلة "التكفير عن الذنب" في القطب الشمالي، حيث من المتوقع أن يصل الجمعة لإلقاء خطاب يأمل فيه السكان الأصليون لهذه المنطقة اعتراف البابا بـ"الانتهاكات الجنسية" للكنيسة، وإنجاز خطوات ملموسة لتلافيها مستقبلاً.
آخر محطات "رحلة التوبة".. البابا فرنسيس يتجه إلى القطب الشمالي
آخر محطات "رحلة التوبة".. البابا فرنسيس يتجه إلى القطب الشمالي / AFP Archive
29 يوليو 2022

يتوجه البابا فرنسيس الجمعة إلى القطب الشمالي المحطة الأخيرة من رحلته إلى كندا للقاء الإينويت الذين ينتظرون بدورهم اعتذاراً عن سوء معاملتهم في مدارس داخلية، ويأملون أيضاً سماع كلام مهم بشأن "الانتهاكات الجنسية".

وسيلقي البابا فرنسيس (85 عاماً) كلمة أخيرة في الصباح في مدينة كيبيك قبل أن يتوجه إلى إيكالويت عاصمة منطقة نونافوت وأكبر مدينة فيها.

وفي هذا المكان من أرخبيل القطب الشمالي الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالطائرة ويعني اسمه "مكان الأسماك"، يعيش نحو سبعة آلاف شخص معظمهم من السكان الأصليين.

في شوارع إيكالويت التي تتألف من منازل صغيرة ملونة مبنية على أجراف صخرية تمتد إلى البحر تابع السكان بدقة المراحل الأولى من رحلة "التوبة" التي يجريها البابا.

وفي المدينة سيلتقي سكاناً أصليين أدخلوا إلى مدرسة داخلية في المدينة وسيلقي أمامهم خطابه الأخير.

ولا يزال عدد كبير من السكان الأصليين يذكرون بأنه يجب فعل الكثير وأن هذا لا يمثل سوى المرحلة الأولى من عملية طويلة للشفاء.

وبين نهاية القرن التاسع عشر وتسعينيات القرن العشرين جرى تسجيل نحو 150 ألف شخص من الإينويت أو الميتي (الخلاسيون) أو الأمم الأولى قسراً في أكثر من 130 من هذه المؤسسات، وعزلهم بذلك عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم.

وقد تعرض كثير منهم لاعتداءات جسدية أو جنسية ولم يعد آلاف منهم بعد ذلك، بعدما سقطوا ضحايا أمراض أو سوء تغذية أو إهمال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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