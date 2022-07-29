سياسة
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مباحثات سعودية-روسية تتناول فرص التعاون بملف الطاقة
انطلقت الجمعة مباحثات سعودية-روسية في العاصمة الرياض، ناقش بها الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب ملف الطاقة في ظل أزمة عالمية نتيجة الحرب الأوكرانية.
مباحثات سعودية-روسية تتناول فرص التعاون بملف الطاقة
مباحثات سعودية-روسية تتناول فرص التعاون بملف الطاقة / AA
29 يوليو 2022

أجرت السعودية مباحثات مع روسيا الجمعة حول مستجدات ملف الطاقة وفرص التعاون بين الجانبين في هذا المجال قبيل أيام من اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك".

وجرت المباحثات خلال اجتماع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الحكومة الروسي ألكسندر نوفاك في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" الجمعة بأن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية-الروسية المشتركة.

وحسب الوكالة تطرّق الاجتماع إلى بحث فرص التعاون بين البلدين في إطار أعمال اللجنة المذكورة.

وفي 3 أغسطس/آب المقبل يعقد تحالف "أوبك" اجتماعاً لبحث سوق الطاقة العالمية والخطوات التي سيتخذها الأعضاء خلال سبتمبر/أيلول المقبل بشأن آلية الإنتاج.

وفي 21 يوليو/تموز بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوق النفط العالمي، وأكدا أهمية زيادة التنسيق بين البلدين.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يبغ 10.7 مليون برميل، تتبعها السعودية ثالثاً بمتوسط يومي يقدر بـ10.6 مليون برميل.

وتأتي المباحثات السعودية-الروسية فيما يعاني قطاع النفط من أزمة عالمية نتيجة حرب أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات دولية على موسكو، بما فيها على قطاع النفط.

وعقب نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية فرض الاتحاد الأوروبي 7 حزم من العقوبات، حيث منع استيراد الذهب والنفط والفحم من روسيا، وجرى إخراج عدد من البنوك الروسية من نظام الدفع العالمي "سويفت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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