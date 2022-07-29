سياسة
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"إنها سفينة تركية".. زيلينسكي يتفقد تحميل أول شحنة حبوب من أوكرانيا
يشرف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي على استعدادات بلاده لشحن أول سفينة بالحبوب من مرفأ تشونومورسك بموجب اتفاقية اسطنبول. فيما يتواصل التنسيق في ذلك مع تركيا والأمم المتحدة، الوسيطين للاتفاق.
"إنها سفينة تركية".. زيلينسكي يتفقد تحميل أول شحنة حبوب من أوكرانيا
على متن سفينة تركية.. زيلينسكي يعلن استعداد بلاده لبدء شحن الحبوب
29 يوليو 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من مواني البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الشحنات.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا، للاطلاع على استعدادات تصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ووُقع في إسطنبول الأسبوع الماضي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله: "جانبنا مستعد تماماً. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا، الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني".

وتابع: "أول باخرة، أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلاع الحرب، هي سفينة تركية".

وأضاف: "وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم بأن بمقدرتنا البدء".

وظهر زيلينسكي في تسجيلات مصورة من مرفأ تشونومورسك ونشرتها الرئاسة أمام سفينة اسمها بولارنيت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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