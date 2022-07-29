قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من مواني البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الشحنات.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا، للاطلاع على استعدادات تصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ووُقع في إسطنبول الأسبوع الماضي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله: "جانبنا مستعد تماماً. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا، الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني".

وتابع: "أول باخرة، أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلاع الحرب، هي سفينة تركية".

وأضاف: "وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم بأن بمقدرتنا البدء".

وظهر زيلينسكي في تسجيلات مصورة من مرفأ تشونومورسك ونشرتها الرئاسة أمام سفينة اسمها بولارنيت.