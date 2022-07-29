استُشهد فتىً فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ "استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في بلدة المغيّر".

وكان شهود عيان قالوا لوكالة الأناضول إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، على أ راضي بلدة المغيّر شرقيّ رام الله.

​​​​​​​وأوضح الشهود أن أهالي البلدة نظّموا مسيرة احتجاجاً على استمرار اعتداءات المستوطنين.

وأضافوا أن إسرائيليين من مستوطنات قريبة من بلدة "المغيّر" اعتدوا على المشاركين في المسيرة من خلال ضربهم بالهراوات ورشقهم بالحجارة.

​​​​​​​وأشار شهود العيان إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدّموا العلاج لثلاثة مصابين بالرصاص الحي، وعشرات بالرصاص المعدني وبحالات اختناق جرَّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولفت المسعفون في حديث لوكالة الأناضول إلى أن عدداً من المصابين نُقل للعلاج في المراكز الطبية.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​