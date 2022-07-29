يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ لتوطيد حكمه بعد المؤتمر العشرين للحزب، في الوقت الذي تواجه فيه إدارته تحديات جسيمة في الداخل والخارج، إذ تسببت سياسة "صفر كوفيد" في الصين في حدوث تباطؤ اقتصادي واستياء شعبي. وتزداد حدة التنافس بينه وبين الولايات المتحدة، كما أن اصطفاف شي جين بينغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلق مشكلات أكثر مما ساومت بكين من أجله. في ظل هذه الظروف قد يكون من المعقول الاعتقاد أن الزعيم الصيني سيعيد ضبط التوازن بمجرد ضمان مستقبله السياسي. لكن أولئك الذين يتوقعون أن يعتدل شي في سياساته بعد المؤتمر العشرين للحزب من المرجح أنهم سيصابون بخيبة أمل.

في مقالة مطولة تطرقت صحيفة فورين أفيرز الأمريكية إلى هذه المسألة، فقالت إن شخصية شي ومعتقداته السياسية لا تترك مجالاً كبيراً لإعادة النظر، ناهيك بعكس رؤيته لبلاده ما وصفه بـ"حلم الصين" أو "التجديد العظيم للأمة الصينية". فهو يرى أن الحزب الشيوعي الصيني يقود عودة الصين للظهور كقوة عظمى، إذ أظهر شي علامات ضبط النفس، مع أولوية الاستقرار على الإجراءات الجريئة التي تقوّض جدول أعماله في مؤتمر الحزب، لكن يتصاعد إحباطه من الموقف الاستراتيجي للصين والمشكلات الداخلية.

وتضيف الصحيفة أنه عندما يُرفَع الضغط السياسي بعد مؤتمر الحزب عن الرئيس شي، سيجدّد سياسته الخارجية الحازمة، ويتدخل بأكثر مباشرة في النزاعات على أطراف الصين ويزيد الضغط ضد وجود الولايات المتحدة في المحيط الهادئ. سيعود شي للثأر، وسيكون له سلطة غير متنازَع عليها والقوة الكاملة للدولة الصينية من ورائه.

حتى الآن، وحسب الصحيفة، لم يسِر عام 2022 على ما يرام للصين؛ كانت بكين تأمل أن تتباطأ المنافسة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، لكنها بدلاً من ذلك تسارعت، مع تعزيز واشنطن شبكتها من التحالفات والشراكات لمواجهة الصين. وفي محاولة للحدّ من عزلتها عززت بكين تحالفها الاستراتيجي مع موسكو. أعلن شي وبوتين "لا حدود" لتعاون البلدين خلال زيارة بوتين للصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واختبر بوتين هذا الاقتراح بغزوه أوكرانيا معتمداً على الدعم الصيني. أثارت الحرب الروسية غضباً دولياً وعقوبات، مما أدى إلى تعقيد العلاقات الخارجية للصين وألقى بظلال من الشكّ على حكمة قرار شي الانضمام إلى روسيا.

قد لا يكون الجدل حول روسيا وسياسة "صفر كورونا" كافياً لتحدي حكم شي، لكن التوقيت غير مريح له خصوصاً. من خلال الشروع في فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة، سيبدأ شي نظام حكم ونموذجاً سياسياً جديداً للصين. حتى مع زعيم قوي مثل شي، فإن الابتعاد عن التقاليد الراسخة يتطلب رأسمالاً سياسياً كبيراً. يحتاج إلى حشد دعم واسع بين النخب الحزبية، ويتعين على شي إثبات حكمته الفائقة وقدرته على اتخاذ القرار، ويحتاج إلى نجاحات ملموسة لتسليط الضوء عليها لدعمه.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس شي تجنب مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية التي يمكنها أن تصعد التوترات مع الجيران أو الخصوم هذا العام. والأهمّ أنه لا يريد أن تتورط الصين في صراع من شأنه أن يصرف انتباهه عن موقعه أو يقوّضه في المعارك السياسية الداخلية التي أصبحت الآن على رأس أولوياته. هذا لا يعني أن الصين لن تردّ إذا تعرضت مصالحها للتهديد، مثل تعزيز الولايات المتحدة لدعمها لتايوان، فلقد كانت معتدلة نسبياً حتى الآن هذا العام. زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، إذا حدثت، يمكن أن تؤدّي إلى ردّ عسكري صيني، لكن من غير المرجح أن تستغلّ الصين الفرصة لمهاجمة تايوان. الصين تعطي الاستقرار أولوية، على الأقلّ حتى نهاية مؤتمر الحزب.

كان ضبط النفس هذا واضحاً في تعامل الصين مع القضايا الخلافية في محيطها. على سبيل المثال، منذ عام 2020 أجرت الصين والهند 16 جولة من المحادثات بشأن نزاعهما الحدودي. ورغم أن المحادثات لم تسفر عن تقدُّم جوهري يُذكر حتى الآن، سعت الصين بشغف لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الهند في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبما أن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول يعيد توجيه سياسة سيول الخارجية لتأكيد التعاون الأمني ​​مع الولايات المتحدة، امتنعت بكين حتى الآن عن التحدث علانية بقوة ضد التغيير أو اتخاذ تدابير انتقامية.

على الرغم من تحالفها المفترض مع موسكو، تؤكد فورين أفيرز أن الصين رفضت اتخاذ موقف واضح بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا أيضاً. كان دعمها الاقتصادي والعسكري لروسيا ضعيفاً بشكل مدهش، نظراً إلى توقُّع أن الضغط من الولايات المتحدة لإدانة سلوك موسكو من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من التحدي الصيني. في تصريحات دبلوماسية، دافعت الصين عن تصرفات روسيا واتهمت حلف شمال الأطلسي بالعدوان، لكن خوف بكين من العقوبات الأمريكية ومزيد من الاضطراب في العلاقات الأمريكية-الصينية، خفّف سياساتها في هذا العام الحسَّاس من التحول السياسي.

حتى في قضية تايوان، القضية الأكثر حساسية لبكين، كانت سياسات الحكومة الصينية تفاعلية إلى حد كبير مع محاولة الدفع للعلاقات الثنائية إلى الأمام. بدلاً من التصعيد، أبقت بكين، في معظمها، شدة إجراءاتها دون العتبة المحددة في السنوات السابقة حتى الآن.

حتى إذا رغب بعض المسؤولين الصينيين في تخفيف حدة استراتيجية بكين الخارجية الجازمة، فإن التطورات الإقليمية قد لا تمنح شي الخيار. أدّى احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة إلى بدء حلقة مفرغة. تعمل واشنطن على تعزيز تحالفاتها وشراكاتها لمواجهة الصين الحازمة، وتعزيز الترتيبات الأمنية الثنائية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وكذلك الاتفاقية الأمنية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة المعروفة باسم AUKUS، الرباعية مع أستراليا واليابان والهند، والإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، في الصين، حُشدت آلة دعاية مناهضة للولايات المتحدة بالكامل، مما خلق بيئة شديدة الحساسية، تؤدي معها أي خطوة من جانب واشنطن إلى دفع دبلوماسيي جيل بكين الجديد من الممثلين العدوانيين للتحرك بعصبية مبالَغ فيها، فقد وجدت بكين حتى الآن أن من المفيد في كثير من الأحيان تأجيج نيران القومية.

وتقول الصحيفة إنه بمجرد أن يقف مؤتمر الحزب المزمع عقده في النصف الثاني من هذا العام خلف الرئيس شي، سيسعى شي لإعادة تأكيد القوة الصينية في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. وستكون النزاعات في غرب المحيط الهادئ على رأس قائمته. تتصاعد التوترات بالفعل حول شبه الجزيرة الكورية، مع الاستفزاز القادم لكوريا الشمالية وهو مسألة وقت فقط، ومع اقتراب الانتخابات المحلية في تايوان في أواخر عام 2022 والانتخابات الرئاسية في عام 2024، ستكثف الصين الإكراه العسكري والترهيب على أمل قلب الموازين لصالح الحزب السياسي التايواني الذي يتكيّف مع بكين. ستنتهي الفجوة القصيرة في حملة الضغط الدبلوماسي الصيني أيضاً، إذ تمضي بكين قدماً في خطتها الدائمة لدفع دول إضافية كالفاتيكان، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان.

بعد تأكيد مؤتمر الحزب دعمه الرئيس شي، سيسعى شي لإعادة تأكيد القوة الصينية. من المرجح أن تصبح المنطقة ككل أكثر توتراً -وأقل أمناً- بعد المؤتمر العشرين للحزب، فمن الواضح أن الصين تباطأت في المفاوضات مع دول جنوب شرق آسيا بشأن مدونة قواعد السلوك لبحر الصين الجنوبي، التي من شأنها أن تضع قواعد للأنشطة البحرية وعملية تسوية المنازعات لفرضها. من المرجح أن يتزايد ردّ الجيش الصيني ضدّ تحرك الولايات المتحدة في عمليات الملاحة أكثر جرأة خلال فترة ولاية شي الثالثة. قد ترى بكين أن خطر هذه الحوادث يتصاعد إلى صراع كامل منخفض بشكل مقبول، مما يعني أنها ستستمر في استخدام هذه التكتيكات لإبعاد الجيش الأمريكي عن محيط الصين.

وقالت الصحيفة إن من غير المتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الصيني إلى كبح طموح شي أو تخفيف تكتيكاته، إذ صمدت الصين لأكثر من عامين من العزلة التي فرضها عليها فيروس كورونا. في عام 2022 كانت السياسة الخارجية للصين معتدلة نسبياً مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه. لكن بعد المؤتمر العشرين للحزب ستعيد الصين الانفتاح تدريجياً على العالم. لا شك في أن العودة إلى التبادلات الطبيعية والتجارة والسفر ستكون موضع ترحيب كبير، لكن الجانب المظلم للعملة نفسها هو الاستئناف -والتصعيد المحتمَل- لسياسة الصين الخارجية الحازمة.

وحسب الصحيفة، فإن اجتماع الحزب الشيوعي الصيني سيتوّج شي بلقب "زعيم الشعب"، وهو اللقب الذي يحمله فقط ماو تسي تونغ وخليفته هوا جوفينج. لن يكون شي المعزَّز أكثر اعتدالًا. سيكون لديه قليل ليثبت لجمهوره المحلي. لكن سيكون لديه القوة والفرصة التي يحتاج إليها لتحقيق "حلم الصين".