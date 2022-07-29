قالت السعودية، إن مواقفها الراسخة من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني "لن تتغير"، بقرار السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية الدولية، والذي لم يستثن الطائرات الإسرائيلية المدنية.

جاء ذلك على لسان القائم بالأعمال بالإنابة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد العتيق، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في جلسة تناولت الوضع في فلسطين، حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء الخميس ونقلته سفارتها بمصر في بيان الجمعة.

ووفق العتيق، "أكدت السعودية، أن مواقفها الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية الدولية".

وشددت المملكة على أن "القرار بالسماح باستخدام المجال الجوي لجميع شركات الطيران مرتبط بالتزاماتها الدولية، ولا تعني هذه الخطوة أنها مقدمة لخطوات أخرى".

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، دون أن يستثني القرار الطائرات الإسرائيلية المدنية.

وقالت الهيئة إن هذا القرار جاء "استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوّي الدولي".

وقد جاء الإعلان السعودي آنذاك قبيل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة بعد زيارته إسرائيل.

ويرفع هذا الإعلان فعلياً قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها، حيث لم يستثن الإعلان الناقلات الإسرائيلية، مما حدا بتل أبيب إلى أن تعلن الترحيب به.

وغداة القرار، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن "هذا لا يعني علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعني أي خطوات أخرى".

ولا تقيم السعودية أي علاقات مع إسرائيل، وتؤكد عادة أنها ترفض تطبيع العلاقات مع تل أبيب قبل حل القضية الفلسطينية.