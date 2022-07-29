سياسة
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تجريبياً.. تركيا تطلق خدمة "5G" للاتصالات في مطار إسطنبول
أقدمت تركيا على اختبار  خدمة الجيل الخامس للاتصالات "5G"، بإطلاقها في مطار إسطنبول بشكل تجريبي الجمعة. وفي احتفال رسمي قال وزير النقل والبنية التحتية، إن تركيا تختبر "خدمة مثيرة للافتخار"، وتهدف إلى تقديم سرعة اتصالات كبيرة تنافس الشبكات العالمية.
تجريبياً.. تركيا تطلق خدمة "5G" للاتصالات في مطار إسطنبول
لفت الوزير إلى أن الخدمة بدأت تغطي مناطق محددة من المطار بعد إتمام البنية التحتية اللازمة  / AA
29 يوليو 2022

أطلقت تركيا خدمة الجيل الخامس للاتصالات "5G"، بشكل تجريبي، الجمعة، في مطار إسطنبول الدولي.

وجرت مراسم إطلاق الخدمة التجريبية في المطار بمشاركة وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وقال الوزير في كلمة خلال المراسم، إن بلاده تهدف من خلال خدمة الجيل الخامس إلى تقديم سرعة اتصالات كبيرة تمكنها من منافسة الشبكات العالمية.

ولفت إلى أن تركيا تشهد اليوم خدمة جديدة مثيرة للافتخار، حيث بدأت تغطي مناطق محددة من المطار، بعد إتمام التحضيرات الأولية والبنية التحتية اللازمة من قبل مشغلي الشبكات.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين تجربة شبكة الجيل الخامس من خلال أجهزتهم المحمولة التي تدعم هذه الخدمة، في نقاط محددة تابعة لشبكات الاتصالات داخل مطار إسطنبول.

وأوضح أنه لدى اكتمال البنية التحتية الخاصة بخدمة "5G" ستكون متاحة لخدمة جميع المواطنين في عموم البلاد، مضيفاً أن بلاده ستسرع في الفترة المقبلة من جهودها الرامية إلى إنشاء شبكة الجيل السادس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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