سياسة
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الصومال.. مقتل وزير محلي ونجله بتفجير لغم
أعلنت إذاعة مقديشو الحكومية، مقتل الوزير المحلي حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، الجمعة، في تفجير لغم بمدينة بيدوة بولاية جنوب غرب الصومال.
الصومال.. مقتل وزير محلي ونجله بتفجير لغم
لغما أرضيا انفجر لحظة خروج إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما.
29 يوليو 2022

قتل الوزير المحلي الصومالي حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، الجمعة، في تفجير لغم بمدينة بيدوة بولاية جنوب غرب الصومال.

وحسب إذاعة "مقديشو" الحكومية، فإن لغماً أرضياً انفجر لحظة خروج "إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما".

وأضافت أن التفجير "أسفر كذلك عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وفيما اتهم رئيس الولاية عبد العزيز محمود حسين "حركة الشباب بالمسؤولية عن التفجير" حسب المصدر ذاته، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

والأربعاء، وقعت 3 تفجيرات في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل 22 شخصاً.

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً تنظيم القاعدة، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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