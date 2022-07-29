أفادت مجلة "در شبيغل" الألمانية الخميس بأنّ الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات ترحيل غير قانونية لمهاجرين قادمين إلى اليونان، كما شاركت في تمويل هذه العمليات.

وأكدت مقتطفات من تقرير سرّي أعدّه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، ونشرتها "در شبيغل" كما تحقّقت منها صحيفة "لوموند"الفرنسية وموقع التحقيقات "لايتهاوس ريبورت"، أنّ "فرونتكس" كانت على علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، باتجاه تركيا.

وقالت المجلة الألمانية: "بدلاً من منع عمليات الترحيل، تستّر الرئيس السابق فابريس ليجيري ومعاونوه عليها . لقد كذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أنّ الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين". وكانت استنتاجات المحقّقين قد تسبّبت في استقالة ليجيري في نهاية أبريل/نيسان.

ويكشف التحقيق عن تفاصيل عدّة، مثل سحب خفر السواحل اليونانيين في الخامس من أغسطس/آب 2020 زورقاً مطّاطياً على متنه ثلاثون مهاجراً باتجاه تركيا وليس اليونان. وصوّرت طائرة تابعة لفرونتكس المشهد، أثناء تنفيذها دوريّةً في المكان.

وبدلاً من مخاطبة السلطات اليونانية بهذا الشأن، أوقفت "فرونتكس" تسيير دوريات للطائرات فوق بحر إيجة، مبرّرة الأمر بالحاجة إليها في مكان آخر.

ويستشهد المحقّقون بشهادات متعاونين مع "فرونتكس" يشيرون إلى تغاضي ليجيري عن هذه الأعمال غير القانونية.

كما وجدوا مذكّرة مكتوبة تشير إلى انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة".

وخلال زيارة رسمية لأثينا، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى أنّه "بفضل التقرير الخاص بفرونتكس وتقرير مكتب مكافحة الاحتيال، كانت هناك عدّة حالات (إبعاد)".

وقالت الوزيرة خلال زيارة إلى مكاتب "فرونتكس" في أثينا "حتى إن لم يكن بإمكاني التحقق بالتفصيل من كلّ حالة، إلّا أنه كانت هناك حالات إبعاد غير متوافقة مع القانون الأوروبي".

وأفاد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بأنّ ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورّطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة.

رداً على سؤال بشأن التقرير، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه جرى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، التي تترأسها منذ بداية يوليو/تموز اللاتفية إيجا كالناجا.